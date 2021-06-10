Слуцкий: «Дзюба считает, что у него классное чувство юмора»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил чувство юмора у Эдена Азара и Артема Дзюбы.

– Вы еще говорили, что у Азара очень крутое чувство юмора.

– У него прекрасное чувство юмора. Он все время ржет, улыбается.

– Вы дружите с Дзюбой, у него классное чувство юмора.

– Он считает, что классное, да.

– Хорошо. У Азара тоже классное чувство юмора.

– Ну другое совсем. Дзюба отыгрывает момент, а Азар – больше ситуативно.

– Если брать по чувству юмора – кто круче?

– Дзюба лучше отыгрывает. Он когда рассказывает какую-то историю в лицах – это вообще очень круто. А Азар – он больше подыгрывающий. Дзюба – солирующий.