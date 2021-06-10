Слуцкий: «Дзюба считает, что у него классное чувство юмора»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил чувство юмора у Эдена Азара и Артема Дзюбы.
– Вы еще говорили, что у Азара очень крутое чувство юмора.
– У него прекрасное чувство юмора. Он все время ржет, улыбается.
– Вы дружите с Дзюбой, у него классное чувство юмора.
– Он считает, что классное, да.
– Хорошо. У Азара тоже классное чувство юмора.
– Ну другое совсем. Дзюба отыгрывает момент, а Азар – больше ситуативно.
– Если брать по чувству юмора – кто круче?
– Дзюба лучше отыгрывает. Он когда рассказывает какую-то историю в лицах – это вообще очень круто. А Азар – он больше подыгрывающий. Дзюба – солирующий.
Источник: «ЭльдоLive»