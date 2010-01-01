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    Слуцкий: «Дзюба считает, что у него классное чувство юмора»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил чувство юмора у Эдена Азара и Артема Дзюбы.

    – Вы еще говорили, что у Азара очень крутое чувство юмора.

    – У него прекрасное чувство юмора. Он все время ржет, улыбается.

    – Вы дружите с Дзюбой, у него классное чувство юмора.

    – Он считает, что классное, да.

    – Хорошо. У Азара тоже классное чувство юмора.

    – Ну другое совсем. Дзюба отыгрывает момент, а Азар – больше ситуативно.

    – Если брать по чувству юмора – кто круче?

    – Дзюба лучше отыгрывает. Он когда рассказывает какую-то историю в лицах – это вообще очень круто. А Азар – он больше подыгрывающий. Дзюба – солирующий.

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    Источник: «ЭльдоLive»

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