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    Гаджиев: «В 2010-м «Анжи» хотел купить Де Брюйне, но нам сказали, что он стоит 3 миллиона. Мы дали заднюю»

    Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о том, как в 2010 году в махачкалинский клуб мог перейти полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне.

    «Мне вспоминается 2010 год, когда Сулейман Керимов уже готовился стать владельцем «Анжи», но ещe не утвердился в этом статусе. Мы тогда искали усиление для команды, но с учeтом того, чтобы цена футболиста составляла не более 500 тысяч евро. И вышли на Де Брюйне.

    Мы хотели приобрести его, начали переговоры, но нам сказали, что он стоит 3 миллиона евро. У нас не было таких денег, поэтому мы дали заднюю. А сейчас этот парень стоит около 100 миллионов евро.

    Несомненно, Де Брюйне – классный игрок, один из лидеров как сборной, так и «Манчестер Сити». Это штучный товар, оттого и значительная потеря. Но у бельгийцев великолепно поставлена командная игра. Шансов на успех у них всe равно больше», – сказал Гаджиев.

    • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RT

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7169

      САДЫЧОК 32 минуты назад

      Если бы купили бы -то загубили бы будущую звезду !

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      Рейтинг: +3363

      serppion 2 часа назад

      Не разглядели такую яркую звездочку. Скупой платит дважды. Будем смотреть на деревянных Дзюб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Abu Yusuf 2 часа назад

      А что вам не верится? Тогда ведь эти звёзды не были звёздами, поэтому ничего необычного нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4617

      Fusballer 3 часа назад

      А Холанда лет 15 назад никто не советовал купить?

      1
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      Рейтинг: +2857

      absent32 4 часа назад

      кого только наши клубы не хотели купить. в итоге всем спасли карьеру))))))))))

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      Рейтинг: +10910

      DeStar > absent32 3 часа назад

      ну если честно так и есть, показать супер скилл почти анриал играя в средненьком чемпе и так далее. все же 1 игрок, даже топовый. будет адаптироваться к уровню своей команды, а не команда к нему. Потому и момент мол был бы месси в спартаке а роналду в цска.. могли бы даже и местными звездами не стать.

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      Рейтинг: +564

      Mr Abdullaev > absent32 1 час назад

      Так то Анжи купил потом

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