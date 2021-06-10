Гаджиев: «В 2010-м «Анжи» хотел купить Де Брюйне, но нам сказали, что он стоит 3 миллиона. Мы дали заднюю»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о том, как в 2010 году в махачкалинский клуб мог перейти полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне.

«Мне вспоминается 2010 год, когда Сулейман Керимов уже готовился стать владельцем «Анжи», но ещe не утвердился в этом статусе. Мы тогда искали усиление для команды, но с учeтом того, чтобы цена футболиста составляла не более 500 тысяч евро. И вышли на Де Брюйне.

Мы хотели приобрести его, начали переговоры, но нам сказали, что он стоит 3 миллиона евро. У нас не было таких денег, поэтому мы дали заднюю. А сейчас этот парень стоит около 100 миллионов евро.

Несомненно, Де Брюйне – классный игрок, один из лидеров как сборной, так и «Манчестер Сити». Это штучный товар, оттого и значительная потеря. Но у бельгийцев великолепно поставлена командная игра. Шансов на успех у них всe равно больше», – сказал Гаджиев.