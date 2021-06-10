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  • Гаджиев: «В 2010-м «Анжи» хотел купить Де Брюйне, но нам сказали, что он стоит 3 миллиона. Мы дали заднюю»

Гаджиев: «В 2010-м «Анжи» хотел купить Де Брюйне, но нам сказали, что он стоит 3 миллиона. Мы дали заднюю»

10 июня 2021, 13:29
8

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о том, как в 2010 году в махачкалинский клуб мог перейти полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне.

«Мне вспоминается 2010 год, когда Сулейман Керимов уже готовился стать владельцем «Анжи», но ещe не утвердился в этом статусе. Мы тогда искали усиление для команды, но с учeтом того, чтобы цена футболиста составляла не более 500 тысяч евро. И вышли на Де Брюйне.

Мы хотели приобрести его, начали переговоры, но нам сказали, что он стоит 3 миллиона евро. У нас не было таких денег, поэтому мы дали заднюю. А сейчас этот парень стоит около 100 миллионов евро.

Несомненно, Де Брюйне – классный игрок, один из лидеров как сборной, так и «Манчестер Сити». Это штучный товар, оттого и значительная потеря. Но у бельгийцев великолепно поставлена командная игра. Шансов на успех у них всe равно больше», – сказал Гаджиев.

  • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
  • Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

Источник: RT
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Анжи Бельгия Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Гаджиев Гаджи
Комментарии (8)
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absent32
1623321925
кого только наши клубы не хотели купить. в итоге всем спасли карьеру))))))))))
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Fusballer
1623323652
А Холанда лет 15 назад никто не советовал купить?
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Abu Yusuf
1623327153
А что вам не верится? Тогда ведь эти звёзды не было звёздами, поэтому ничего необычного нет
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serppion
1623329719
Не разглядели такую яркую звездочку. Скупой платит дважды. Будем смотреть на деревянных Дзюб.
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САДЫЧОК
1623335103
Если бы купили бы -то загубили бы будущую звезду !
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Shamil79
1623346830
а для Заремы не купили Мбапе 6 лет назад...одни убытки несём...
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