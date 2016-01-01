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    Тедеско: «Крал – самый большой профессионал в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о профессионализме полузащитника Алекса Крала.

    – Кто самый большой профессионал в «Спартаке»?

    – О, я бы назвал всех. Но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажерного зала.

    Как-то спросил у меня после выходного: «Тренер, могу после занятия остаться, чтобы поделать рывки со сменой направлений?». Отвечаю: «Нет, для отдыха не надо».– «Хорошо, понял». Через неделю снова: «Тренер, могу поделать рывки со сменой направлений?» – «Нет, Алекс, сегодня день после выходного». – «Но я вчера уже подготовил мышцы самостоятельно».

    Это было смешно. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать.

    – Похоже, человек очень хочет в АПЛ. В последнее время много разговоров о его возможном переходе в «Вест Хэм».

    – В Англии отличный чемпионат. Если у Крала есть такая цель и он ее достигнет, то буду за него очень рад. Как за каждого, кто ставит перед собой планку и берет ее.

    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
    • Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить чеха за 20 миллионов фунтов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5811

      Cleaner 1 час назад

      Крал иль не крал? Вот в чем вопрос!

      1
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      Рейтинг: +2634

      Алехсбургер. > Cleaner 56 минут назад

      снял с головы..))))

      0
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      Рейтинг: +18225

      vladimir-7 2 часа назад

      Кралу нужно срочно переходить в администрацию президента, там
      прорыв, рывок, кидок и откат.

      0
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      Рейтинг: +5259

      Добрый Бобер 2 часа назад

      А вдруг второй Роналду получится?

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