Тедеско: «Крал – самый большой профессионал в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о профессионализме полузащитника Алекса Крала.

– Кто самый большой профессионал в «Спартаке»?

– О, я бы назвал всех. Но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажерного зала.

Как-то спросил у меня после выходного: «Тренер, могу после занятия остаться, чтобы поделать рывки со сменой направлений?». Отвечаю: «Нет, для отдыха не надо».– «Хорошо, понял». Через неделю снова: «Тренер, могу поделать рывки со сменой направлений?» – «Нет, Алекс, сегодня день после выходного». – «Но я вчера уже подготовил мышцы самостоятельно».

Это было смешно. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать.

– Похоже, человек очень хочет в АПЛ. В последнее время много разговоров о его возможном переходе в «Вест Хэм».

– В Англии отличный чемпионат. Если у Крала есть такая цель и он ее достигнет, то буду за него очень рад. Как за каждого, кто ставит перед собой планку и берет ее.