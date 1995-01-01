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    Bobsoccer: «Эвертон» впечатлен прогрессом Влашича и хочет выкупить его у ЦСКА

    «Эвертон» хочет вернуть полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

    По информации Bobsoccer, английский клуб впечатлен прогрессом бывшего футболиста и рассматривает возможность обратного выкупа Влашича у ЦСКА.

    «Эвертон» предпримет конкретные действия по возвращению 23-летнего хорвата после окончания Евро-2020.

    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» в августе 2018 года на правах аренды.
    • В июле 2019 года московский клуб выкупил хорвата за 15,7 миллионов евро.
    • Влашич провел 103 матча за ЦСКА, забил 33 гола и отдал 20 ассистов.

    «СЭ»: «Зенит» вновь предложит ЦСКА 25 миллионов за Влашича

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +47638

      portero 1 час назад

      Тут важно за сколько хочет Эвертон? и что хочет поиметь ЦСКА за Влашича....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6098

      серега кашин 1 час назад

      ну цска вам за него цену ******* мама не горюй

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47638

      portero > серега кашин 1 час назад

      Может это агентские слухи, для поднятия ценника для Зенита???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1602

      spam2009 1 час назад

      Эвертон хочет, а перейдет в Синит, хаха

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