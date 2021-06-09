Bobsoccer: «Эвертон» впечатлен прогрессом Влашича и хочет выкупить его у ЦСКА

«Эвертон» хочет вернуть полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
По информации Bobsoccer, английский клуб впечатлен прогрессом бывшего футболиста и рассматривает возможность обратного выкупа Влашича у ЦСКА.
«Эвертон» предпримет конкретные действия по возвращению 23-летнего хорвата после окончания Евро-2020.
- Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» в августе 2018 года на правах аренды.
- В июле 2019 года московский клуб выкупил хорвата за 15,7 миллионов евро.
- Влашич провел 103 матча за ЦСКА, забил 33 гола и отдал 20 ассистов.
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Источник: Bobsoccer