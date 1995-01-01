«СЭ»: «Зенит» вновь предложит ЦСКА 25 миллионов за Влашича

В своем репертуаре. Своих воспитывать не умеют, толковых купить за бугром недорого тоже. Лучше купить лидеров у конкурентов, благо народное достояние всегда может помочь.
«Зенит» вновь собирается приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Петербургский клуб предложит за хорватского футболиста 25 миллионов евро.
Осенью 2020 года «Зенит» уже предлагал аналогичную сумму за игрока, но получил от ЦСКА отказ.
- В прошедшем сезоне Влашич провел 26 матчей в РПЛ, забив 11 голов и сделав 5 ассистов.
- Его рыночная цена – 30 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что на Влашича претендует «Милан».