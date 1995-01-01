«СЭ»: «Зенит» вновь предложит ЦСКА 25 миллионов за Влашича

«Зенит» вновь собирается приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Петербургский клуб предложит за хорватского футболиста 25 миллионов евро.

Осенью 2020 года «Зенит» уже предлагал аналогичную сумму за игрока, но получил от ЦСКА отказ.