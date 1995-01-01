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    «СЭ»: «Зенит» вновь предложит ЦСКА 25 миллионов за Влашича

    «Зенит» вновь собирается приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Петербургский клуб предложит за хорватского футболиста 25 миллионов евро.

    Осенью 2020 года «Зенит» уже предлагал аналогичную сумму за игрока, но получил от ЦСКА отказ.

    • В прошедшем сезоне Влашич провел 26 матчей в РПЛ, забив 11 голов и сделав 5 ассистов.
    • Его рыночная цена – 30 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что на Влашича претендует «Милан».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3022

      general.lizyukov 8 минут назад

      В своем репертуаре. Своих воспитывать не умеют, толковых купить за бугром недорого тоже. Лучше купить лидеров у конкурентов, благо народное достояние всегда может помочь.

      0
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      Рейтинг: +2773

      Kollljan 33 минуты назад

      Не надо делать такие бестолковые "вбросы". Не стоит этот Влашич таких денег.

      0
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      Рейтинг: +18170

      vladimir-7 40 минут назад

      А где болельщица Зенита мадам _Margella_, утверждавшая, что Зенит
      никогда не предлагал ЦСКА выкупить Влашича? А по делу, зачем
      продавать игрока командам РПЛ, надо продавать в Европу и за
      более крупную сумму.

      0
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      Рейтинг: +19564

      slavutiq70 44 минуты назад

      Осталось Влашича с Марио продать и можно смело в серядники прописываться,,,

      2
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      Рейтинг: +18170

      vladimir-7 > slavutiq70 26 минут назад

      Влашича можно продать в Европу, потому, что его жена
      должна скоро рожать, а у нас медицина стремительно
      катится к нули, а им нужен здоровый ребенок. Что касается
      М. Фернандеса, то он ещё поиграет и в ЦСКА, и в сборной
      России на ЧМ-2022 года, а там будет видно как карта ляжет.

      0
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      Рейтинг: +139

      Sancool > vladimir-7 2 минуты назад

      родить можно в Европе, и вернуться в Россию, как ты приплел к той теме медицину России, глубоко )))

      0
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      Рейтинг: +1675

      acor94 51 минуту назад

      Пусть едет, одобряю

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      Рейтинг: +6093

      серега кашин 52 минуты назад

      40 и цска его точно продаст

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      Рейтинг: +14331

      JTherry 57 минут назад

      и зачем зине Влашич? есть же Джорджевич - свой, хоть и бывший, "фантастический и бесплатный игрок с опытом", по словам его агента...

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      Рейтинг: +7159

      САДЫЧОК 1 час назад

      Источник , не заслуживает доверия.

      1
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      Рейтинг: +139

      Sancool 1 час назад

      после покупки звездного Заболотного, продать Влашича в Зенит, не добивайте меня только...

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      Рейтинг: +22707

      Боцман59rus 1 час назад

      Из Москвы в Питер, да от своего тренера, к не пойми кому без европейских амбицый и накануне ЧЕ?
      - вы там что, отмечаете все еще?

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