Gazzetta dello Sport: «Милан» готов заплатить за Влашича 20 миллионов. ЦСКА просит 30

сейчас есть спад формы, такое бывает у игроков, но он молодой, 23, и когда в форме то топ-игрок, ЦСКА не продаётся игроков на спаде формы дешевле чем они стоят, за 20-25 не отпустят точно, за 30 отпустят, а если удержат, то зимой продадут за 40
«Милан» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.
По информации Pianeta Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов заплатить за 23-летнего хорвата 20 миллионов евро.
Отмечается, что ЦСКА не намерен отпускать игрока меньше, чем за 30 миллионов евро.
В качестве альтернативного варианта миланцы рассматривают возможность приобретения хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля.
- В нынешнем сезоне 23-летний Влашич забил 12 голов в 34 матчах.
- Контракт Влашича с ЦСКА истекает летом 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
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