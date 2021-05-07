Gazzetta dello Sport: «Милан» готов заплатить за Влашича 20 миллионов. ЦСКА просит 30

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

По информации Pianeta Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов заплатить за 23-летнего хорвата 20 миллионов евро.

Отмечается, что ЦСКА не намерен отпускать игрока меньше, чем за 30 миллионов евро.

В качестве альтернативного варианта миланцы рассматривают возможность приобретения хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля.

В нынешнем сезоне 23-летний Влашич забил 12 голов в 34 матчах.

Контракт Влашича с ЦСКА истекает летом 2024 года.

Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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