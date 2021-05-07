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  • Gazzetta dello Sport: «Милан» готов заплатить за Влашича 20 миллионов. ЦСКА просит 30

Gazzetta dello Sport: «Милан» готов заплатить за Влашича 20 миллионов. ЦСКА просит 30

7 мая 2021, 09:58
23

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

По информации Pianeta Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов заплатить за 23-летнего хорвата 20 миллионов евро.

Отмечается, что ЦСКА не намерен отпускать игрока меньше, чем за 30 миллионов евро.

В качестве альтернативного варианта миланцы рассматривают возможность приобретения хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля.

  • В нынешнем сезоне 23-летний Влашич забил 12 голов в 34 матчах.
  • Контракт Влашича с ЦСКА истекает летом 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

Отец Влашича: «Николе нужны новые задачи и новые партнеры»

Источник: Pianeta Milan
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (23)
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nik55
1620371611
если игрок хочет уйти сам нужно отпускать за реальную сумму 25-28
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Вомбат
1620371716
Влашич не стоит 30 миллионов, а игроков такого же уровня с ценой 20-25 млн евро в Европе немало. Скорее всего Милан, чтобы далеко не ходить, купит именно де Пауля.
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slavа0508
1620371823
за 25 отпустят а если не отпустят только хуже будет Николе уже сам хочет в Европу,,,
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Masteralex
1620375802
сейчас есть спад формы, такое бывает у игроков, но он молодой, 23, и когда в форме то топ-игрок, ЦСКА не продаётся игроков на спаде формы дешевле чем они стоят, за 20-25 не отпустят точно, за 30 отпустят, а если удержат, то зимой продадут за 40
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кран
1620376579
Меньше чем за 40 нет смысла..
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vladimir-7
1620376817
Меньше трансферной стоимости Влашича не продадут, поэтому 30+ и можете купить его у ЦСКА.
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neveldomha
1620376869
Без лиги чемпионов его цена не вырастит, а скорее всего упадет. Перспектив на какой то взрыв в лиге европы нет и не будет. Если есть реальное предложение от Милана , то следует продавать Колю. Красная цена ему пятнашка.
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Рубинище
1620378490
Для ЦСКА Влашича нет ни какого смысла продавать. Ослабить себя? Он один из лидеров команды. Нужно увеличивать личку и подписывать новый долгосрочный контракт. и искать ещё усиления.
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JTherry
1620379079
если есть выбор между Влашичем и Паулем, выбрал бы Пауля, поскольку он уже играет в Серии А, адаптироваться не придется... а по поводу Влашича за него все сказал его отец...
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edw7777
1620395248
С кем играть-то будем?! Итак скамейка короткая, а тут ещё и лучшего игрока продают.
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