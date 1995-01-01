Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Gazzetta dello Sport: «Милан» готов заплатить за Влашича 20 миллионов. ЦСКА просит 30

    «Милан» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

    По информации Pianeta Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов заплатить за 23-летнего хорвата 20 миллионов евро.

    Отмечается, что ЦСКА не намерен отпускать игрока меньше, чем за 30 миллионов евро.

    В качестве альтернативного варианта миланцы рассматривают возможность приобретения хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля.

    • В нынешнем сезоне 23-летний Влашич забил 12 голов в 34 матчах.
    • Контракт Влашича с ЦСКА истекает летом 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Отец Влашича: «Николе нужны новые задачи и новые партнеры»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Pianeta Milan

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2579

      Masteralex 58 секунд назад

      сейчас есть спад формы, такое бывает у игроков, но он молодой, 23, и когда в форме то топ-игрок, ЦСКА не продаётся игроков на спаде формы дешевле чем они стоят, за 20-25 не отпустят точно, за 30 отпустят, а если удержат, то зимой продадут за 40

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18778

      slavutiq70 1 час назад

      за 25 отпустят а если не отпустят только хуже будет Николе уже сам хочет в Европу,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8340

      Вомбат 1 час назад

      Влашич не стоит 30 миллионов, а игроков такого же уровня с ценой 20-25 млн евро в Европе немало. Скорее всего Милан, чтобы далеко не ходить, купит именно де Пауля.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5764

      nik55 1 час назад

      если игрок хочет уйти сам нужно отпускать за реальную сумму 25-28

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17395

      vladimir-7 > nik55 51 минуту назад

      А кто сказал, что игрок хочет в Милан?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3607

      Fusballer > vladimir-7 36 минут назад

      Он хочет в Зенит!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85407
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru