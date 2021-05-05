Отец Влашича: «Николе нужны новые задачи и новые партнеры»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что сыну нужны перемены. По его мнению, игрок и клуб не соответствуют друг другу.

«Никола ощущает себя сытым. Он три года в клубе и сделал много хорошего. Сейчас ему нужны новые задачи, новые партнеры, другая философия.

Все, кто смотрит ЦСКА, видят, что команда не очень хороша. У нее нет ритма, Никола страдает. У него нет возможности проявить креативность.

Серьезные предложения по Николе поступали, но ЦСКА считает, что игрок стоит 35+ миллионов евро. Никола не боится за будущее. Он лучший в РПЛ, но в ЦСКА ему не подают мячи, как подавали бы в «Зените», – сказал Влашич-старший.