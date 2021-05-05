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Отец Влашича: «Николе нужны новые задачи и новые партнеры»

5 мая 2021, 23:40
14

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что сыну нужны перемены. По его мнению, игрок и клуб не соответствуют друг другу.

«Никола ощущает себя сытым. Он три года в клубе и сделал много хорошего. Сейчас ему нужны новые задачи, новые партнеры, другая философия.

Все, кто смотрит ЦСКА, видят, что команда не очень хороша. У нее нет ритма, Никола страдает. У него нет возможности проявить креативность.

Серьезные предложения по Николе поступали, но ЦСКА считает, что игрок стоит 35+ миллионов евро. Никола не боится за будущее. Он лучший в РПЛ, но в ЦСКА ему не подают мячи, как подавали бы в «Зените», – сказал Влашич-старший.

  • В нынешнем сезоне 23-летний Влашич забил 12 голов в 34 матчах.
  • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
  • Сборная Хорватии летом выступит на Евро-2020.

Источник: Index
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (14)
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Хейтер Аларм
1620248159
Ну пусть валит в Зенит
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DeStar
1620249869
жирный намек на переход в зенит... А ему бы по-хорошему свалить из рпл.
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Томик
1620265407
Лучший в РПЛ? Смешно. Лучшие играют так, как будто каждый матч - решающий. Лучшие - это такие как Крыховяк, Ракицкий, Нобоа. А этот - слабохарактерный мальчонка, который "всё всем доказал". А мы не видим доказательств. Так как он концовку чемпионата проводит - второй сорт. Вызовы ему нужны...Ты с этими справься!
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vladimir-7
1620278376
Йошко Влашич должен понимать, что Никола не футболист-одиночка и он играет в команде, а играть на одного игрока, это проигрышная ситуация, его могут закрыть защитники и всё, команда будет проигрывать. Ищите ему место в Европе, 35+ в ЦСКА и привет.
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кто там
1620287070
Ну а что, всё верно сказал, Николо чахнет с такими партнёрами по команде. Только единственное, упоминание про бомжей - не красиво со стороны бати.
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111ax
1620289492
всё так
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BRO_football
1620289827
Возможно, совсем скоро в ЦСКА будут трансферы и будут Влашичу новые партнеры. И в еврокубки ЦСКА не попадёт, а значит задачи на сезон будут совсем другими. Всё же прекрасно!
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111ax
1620289873
ЦСКА нужен новый состав
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rash1959
1620290387
Николку надо было ещё год назад отдавать, когда и в форме был и спрос на него был. Теперь как в сказке: осталась бабка (читай ЦСК) у разбитого корыта.
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Hektor 84
1620761361
Хаспром папе уже завез чемодан с зеленью? Чтоб сына уговорил.
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