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    Отец Влашича: «Николе нужны новые задачи и новые партнеры»

    Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что сыну нужны перемены. По его мнению, игрок и клуб не соответствуют друг другу.

    «Никола ощущает себя сытым. Он три года в клубе и сделал много хорошего. Сейчас ему нужны новые задачи, новые партнеры, другая философия.

    Все, кто смотрит ЦСКА, видят, что команда не очень хороша. У нее нет ритма, Никола страдает. У него нет возможности проявить креативность.

    Серьезные предложения по Николе поступали, но ЦСКА считает, что игрок стоит 35+ миллионов евро. Никола не боится за будущее. Он лучший в РПЛ, но в ЦСКА ему не подают мячи, как подавали бы в «Зените», – сказал Влашич-старший.

    • В нынешнем сезоне 23-летний Влашич забил 12 голов в 34 матчах.
    • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
    • Сборная Хорватии летом выступит на Евро-2020.

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    Источник: Index

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    05.05.2021 23:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10792

      DeStar 2 часа назад

      жирный намек на переход в зенит... А ему бы по-хорошему свалить из рпл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +856

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      Ну пусть валит в Зенит

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