Отец Влашича: «Николе нужны новые задачи и новые партнеры»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что сыну нужны перемены. По его мнению, игрок и клуб не соответствуют друг другу.
«Никола ощущает себя сытым. Он три года в клубе и сделал много хорошего. Сейчас ему нужны новые задачи, новые партнеры, другая философия.
Все, кто смотрит ЦСКА, видят, что команда не очень хороша. У нее нет ритма, Никола страдает. У него нет возможности проявить креативность.
Серьезные предложения по Николе поступали, но ЦСКА считает, что игрок стоит 35+ миллионов евро. Никола не боится за будущее. Он лучший в РПЛ, но в ЦСКА ему не подают мячи, как подавали бы в «Зените», – сказал Влашич-старший.
- В нынешнем сезоне 23-летний Влашич забил 12 голов в 34 матчах.
- ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
- Сборная Хорватии летом выступит на Евро-2020.
Источник: Index