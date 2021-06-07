Фетисов: «Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров. Распродажи не будет»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
«Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды», – сказал Фетисов.
- «Спартак» финишировал 2-м в РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
- По информации «СЭ», задача нового тренера команды Руя Витории – чемпионство в сезоне-2021/22.
Источник: «Спорт-Экспресс»