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    Сухина – об уходе из «Локомотива»: «Мои эмоции останутся при мне»

    Бывший начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина отказался комментировать решение московского клуба не продлевать с ним контракт.

    «Мои эмоции останутся при мне. Я не хочу общаться и не хочу ничего комментировать», – сказал Сухина.

    • Сухина – бывший арбитр.
    • Он занимал пост начальника команды «Локомотива» с февраля 2017 года.
    • После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47576

      portero 36 минут назад

      Сухина отработал свои доходы...
      Засветился слишком и выжали из него всё, больше он уже не может дать Локо бонусов....

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