Сухина – об уходе из «Локомотива»: «Мои эмоции останутся при мне»

Бывший начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина отказался комментировать решение московского клуба не продлевать с ним контракт.

«Мои эмоции останутся при мне. Я не хочу общаться и не хочу ничего комментировать», – сказал Сухина.

Сухина – бывший арбитр.

Он занимал пост начальника команды «Локомотива» с февраля 2017 года.

После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.

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