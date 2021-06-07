Сухина – об уходе из «Локомотива»: «Мои эмоции останутся при мне»

Сухина отработал свои доходы...
Засветился слишком и выжали из него всё, больше он уже не может дать Локо бонусов....
Бывший начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина отказался комментировать решение московского клуба не продлевать с ним контракт.
«Мои эмоции останутся при мне. Я не хочу общаться и не хочу ничего комментировать», – сказал Сухина.
- Сухина – бывший арбитр.
- Он занимал пост начальника команды «Локомотива» с февраля 2017 года.
- После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.
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