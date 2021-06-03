«Локомотив» объявил об уходе Сухины

Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина покинул столичный клуб в связи с истечением строка контракта.

«Футбольный клуб «Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.

Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Локо».

Сообщалось, что новым начальником команды станет Мурат Сасиев, ранее работавший переводчиком.