Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    «Локомотив» объявил об уходе Сухины

    Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина покинул столичный клуб в связи с истечением строка контракта.

    «Футбольный клуб «Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.

    Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Локо».

    Сообщалось, что новым начальником команды станет Мурат Сасиев, ранее работавший переводчиком.

    • Сухина – бывший судья.
    • Он занимал должность начальника команды «Локомотива» с февраля 2017 года.
    • После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:11
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86014

      zigbert 25 минут назад

      Обычная "чистка"нового руководства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2789

      PAREVG. 42 минуты назад

      Ну как же так???
      Теперь сухинофилу Вальдемару писать будет не очем.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85993
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru