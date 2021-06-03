«Локомотив» объявил об уходе Сухины

Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина покинул столичный клуб в связи с истечением строка контракта.
«Футбольный клуб «Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.
Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Локо».
Сообщалось, что новым начальником команды станет Мурат Сасиев, ранее работавший переводчиком.
- Сухина – бывший судья.
- Он занимал должность начальника команды «Локомотива» с февраля 2017 года.
- После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.
Источник: твиттер «Локомотива»