Геркус: «Отставка Сухины и медштаба – решение Николича. Убирает из «Локомотива» «чужих»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус убежден, что главный тренер железнодорожников Марко Николич лично повлиял на уход начальника команды Станислава Сухины.
«Уверен, что отставка медштаба и Сухины в «Локомотиве» – это Николича решение. Убирает «чужих» людей» – написал Геркус в телеграме.
- Ранее Sport24 сообщал, что помимо Сухины «Локомотив» покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды.
- Сухина занимал должность начальника команды «Локомотива» с февраля 2017 года.
- После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса