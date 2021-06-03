Геркус: «Отставка Сухины и медштаба – решение Николича. Убирает из «Локомотива» «чужих»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус убежден, что главный тренер железнодорожников Марко Николич лично повлиял на уход начальника команды Станислава Сухины.

«Уверен, что отставка медштаба и Сухины в «Локомотиве» – это Николича решение. Убирает «чужих» людей» – написал Геркус в телеграме.