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    Геркус: «Отставка Сухины и медштаба – решение Николича. Убирает из «Локомотива» «чужих»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус убежден, что главный тренер железнодорожников Марко Николич лично повлиял на уход начальника команды Станислава Сухины.

    «Уверен, что отставка медштаба и Сухины в «Локомотиве» – это Николича решение. Убирает «чужих» людей» – написал Геркус в телеграме.

    • Ранее Sport24 сообщал, что помимо Сухины «Локомотив» покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды.
    • Сухина занимал должность начальника команды «Локомотива» с февраля 2017 года.
    • После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2790

      PAREVG. 59 минут назад

      Вряд ли, скорее всего это Плутника решение.

      0
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      Рейтинг: +2514

      Алехсбургер. 1 час назад

      "неуловимый мститель" Илья,таки,Леонидович...
      Обидно ,когда твои яйца делят в чужой корзине?))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14242

      JTherry 1 час назад

      кажется Геркус перегнул - откуда у Николича в Локо могут быть "свои"? там и назначают не его креатур...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +696

      Taps 1 час назад

      Чаще их надо тусовать, чтобы меньше крали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5711

      Cleaner 1 час назад

      Следующий сезон Локо без Еврокубков.

      0
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