Геркус: «Отставка Сухины и медштаба – решение Николича. Убирает из «Локомотива» «чужих»

Вряд ли, скорее всего это Плутника решение.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус убежден, что главный тренер железнодорожников Марко Николич лично повлиял на уход начальника команды Станислава Сухины.
«Уверен, что отставка медштаба и Сухины в «Локомотиве» – это Николича решение. Убирает «чужих» людей» – написал Геркус в телеграме.
- Ранее Sport24 сообщал, что помимо Сухины «Локомотив» покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды.
- Сухина занимал должность начальника команды «Локомотива» с февраля 2017 года.
- После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.