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    Мойес включил Крала в список семи игроков, за которыми надо особенно следить на Евро-2020

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес составил список из семи футболистов, на которых нужно обратить особое внимание на Евро-2020. Туда попал полузащитник сборной Чехии и «Спартака» Алекс Крал.

    «Крал похож на Томаша Соучека, но играет в другом стиле. У Крала отличный склад ума, есть запас энергии», – считает Мойес.

    • «Вест Хэм» пытается купить Крала.
    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: The Times

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    06.06.2021 14:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 6 июня, 15:26

      Дзюба ну очень похож на Лукаку, просто белый и дурной.

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      Рейтинг: +4587

      Fusballer > Боцман59rus 6 июня, 17:16

      Лукаку всего 310 голов забил, а Дзюба целых 200!!!

      1
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      Рейтинг: +176

      I'll be back > Боцман59rus 22 часа назад

      Боцман59rus и Fusballer, здесь информация про Крала. Видимо у вас Дзюбозависимость.

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      Рейтинг: +176

      I'll be back > Fusballer 22 часа назад

      Здесь инфа про Крала. По фиг куда писать?

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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus > I'll be back 22 часа назад

      - почитай внимательно интервью Мойеса и может поймешь, что в словах тренера, смысла не больше, чем в моей ссылке на Дзюбу.
      (может неточность перевода)

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      Рейтинг: +176

      I'll be back > Боцман59rus 21 час назад

      -Где здесь в данном вбросе интервью Мойеса и про Дзюбу?

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      Рейтинг: +4587

      Fusballer > I'll be back 9 часов назад

      Я фанат Дзюбы! Считаю, что все статьи должны быть про Дзюбу! Дзюба - король футбола!

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