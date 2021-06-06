Мойес включил Крала в список семи игроков, за которыми надо особенно следить на Евро-2020

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес составил список из семи футболистов, на которых нужно обратить особое внимание на Евро-2020. Туда попал полузащитник сборной Чехии и «Спартака» Алекс Крал.

«Крал похож на Томаша Соучека, но играет в другом стиле. У Крала отличный склад ума, есть запас энергии», – считает Мойес.