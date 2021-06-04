Журналист Скира: «Вест Хэм» и «Спартак» продвинулись в переговорах по Кралу

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал близок к переходу в «Вест Хэм».
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны продвинулись в переговорах по трансферу футболиста. «Вест Хэм» предложил 23-летнему чеху контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость чеха – 9 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры