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    Журналист Скира: «Вест Хэм» и «Спартак» продвинулись в переговорах по Кралу

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал близок к переходу в «Вест Хэм».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны продвинулись в переговорах по трансферу футболиста. «Вест Хэм» предложил 23-летнему чеху контракт на 5 лет.

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость чеха – 9 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +28123

      oyabun 2 часа назад

      Похоже по-любому уйдет. До Евро или после уже не столь важно, главное продать по максимальной цене, чтобы купить наконец уже хорошего опорника.

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      Рейтинг: +3244

      АртурZaСМ > oyabun 2 часа назад

      Думаешь Федун все вырученные от него деньги потратит на опорника получше? Либо купит такого же как Хедрикс на распродаже или же скажет , что достаточно того же Хендрикса...

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      Рейтинг: +11084

      paracetamol 2 часа назад

      Да продали бы уж побыстрей бесполезного! 9 лямов - даже перебор!

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      Рейтинг: +6876

      Alekxei Z. 2 часа назад

      20 очень хорошая цена, тем более что позиция Крала в Спартаке при Тедеско непонятная. Его могут заменить Зоба и Умяров, а нам нужен Опорник или атакующий хав.

      3
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      Рейтинг: +6813

      "supermax" > Alekxei Z. 59 минут назад

      лишь бы очередного хендрикса не притащили

      0
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      Рейтинг: +10664

      Hektor 84 2 часа назад

      Учитывая желание Крала перейти в команду АПЛ надо продавать. Тем более Вест Хем предлагает хорошие деньги. Но я бы подождал окончания евро.

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      Рейтинг: +3769

      rash1959 > Hektor 84 33 минуты назад

      После может случится любое, травма или апатия,но сейчас самое время для сделки, сумма очень приличная

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      Рейтинг: +14255

      JTherry > Hektor 84 8 минут назад

      до Евро не продадут, Зарема не даст "добро"...)

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