Журналист Скира: «Вест Хэм» и «Спартак» продвинулись в переговорах по Кралу

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал близок к переходу в «Вест Хэм».

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны продвинулись в переговорах по трансферу футболиста. «Вест Хэм» предложил 23-летнему чеху контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов евро.