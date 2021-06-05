Джикия разделил награду лучшему игроку матча с Болгарией с Головиным и Бариновым

Лучшим футболистом сборной России в товарищеском матче против Болгарии (1:0) официально признали защитника Георгия Джикию, но он оказался с этим не согласен. Он решил разделить награду с партнерами: Дмитрием Бариновым и Александром Головиным. Фото доступно ниже.
Джикия стал лучшим игроком в составе сборной России в третьем матче подряд.
- 12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.
- В матче с болгарами Россия впервые за 7 матчей сыграла на ноль.
- Единственный мяч болгарам забил спартаковец Александр Соболев.
Источник: телеграм-канал сборной России