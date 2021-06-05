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    Джикия разделил награду лучшему игроку матча с Болгарией с Головиным и Бариновым

    Лучшим футболистом сборной России в товарищеском матче против Болгарии (1:0) официально признали защитника Георгия Джикию, но он оказался с этим не согласен. Он решил разделить награду с партнерами: Дмитрием Бариновым и Александром Головиным. Фото доступно ниже.

    Джикия стал лучшим игроком в составе сборной России в третьем матче подряд.

    • 12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.
    • В матче с болгарами Россия впервые за 7 матчей сыграла на ноль.
    • Единственный мяч болгарам забил спартаковец Александр Соболев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    05.06.2021 22:04
    Комментарии17
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 14:58

      Вот и правильно, на троих самое то.

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      Рейтинг: +4144

      solodealer > zigbert 19 часов назад

      надобыло до игры... разницы нет..

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      Рейтинг: +86133

      zigbert > solodealer 7 часов назад

      Наверное игра была бы веселой.

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      Рейтинг: +86133

      zigbert > zigbert 7 часов назад

      Да и вообще торжество искреннего футбола.

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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:44

      А Оздоев и Зобнин - худшие. Оздоев все пасы сопернику отдает, а Зобнин моменты из за своей деревянности губит...

      1
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      Рейтинг: +7134

      САДЫЧОК > Cleaner 1 час назад

      Помимо того , что Оздоев пас не может отдать-он ещё всё время прячется , чтобы ему не отдали пас !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 июня, 11:55

      Настолько невзрачно играли , что лучшего стрёмно выбирать и уж тем более из числа защитников.
      Мне , например, понравился Зобнин, но надо было в первом тайме забивать...

      1
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      Рейтинг: +89

      valiknavashinsky 6 июня, 09:37

      В таком матче еще и лучшего нашли???

      1
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      Рейтинг: +3031

      Axe111 6 июня, 01:10

      Клоуны

      2
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      Рейтинг: +176

      I'll be back 5 июня, 23:45

      Опять Киркорова обидели.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2524

      minaev23 5 июня, 23:41

      Счастливые дибилы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7134

      САДЫЧОК 5 июня, 23:36

      Джикия пас не может отдать !
      А , Оздоев , вообще прячется , чтобы не получать пас !
      Ну и команда с командиром ?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11110

      paracetamol 5 июня, 23:23

      Если эти лучшие, то кто худший?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4144

      solodealer > paracetamol 19 часов назад

      ... а тут одна дорога в город...))+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7419

      житель СПб 5 июня, 23:20

      Сумасшествие и все вверх ногами... Джикия - лучший игрок? Театр абсурда.

      7
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      ...
      Рейтинг: +5745

      Cleaner > житель СПб 6 июня, 12:45

      Это означает, что остальные еще хуже.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4144

      solodealer > Cleaner 19 часов назад

      ...ещё "ЛУЧШЕ"))++

      0
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