Джикия разделил награду лучшему игроку матча с Болгарией с Головиным и Бариновым

Лучшим футболистом сборной России в товарищеском матче против Болгарии (1:0) официально признали защитника Георгия Джикию, но он оказался с этим не согласен. Он решил разделить награду с партнерами: Дмитрием Бариновым и Александром Головиным. Фото доступно ниже.

Джикия стал лучшим игроком в составе сборной России в третьем матче подряд.