Агент: «Есть определенный интерес к Бруно Гомесу со стороны «Спартака»

Представитель агентства «Brasil4You» подтвердил заинтересованность «Спартака» в трансфере опорного полузащитника «Васко да Гамы» Бруно Гомеса.
«Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны Спартака, но пока ничего конкретного», – сказал агент.
Ранее сообщалось, что московский клуб видит в 20-летнем бразильце замену для Алекса Крала.
- В этом сезоне Перес провел за «Васко да Гаму» 7 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: Sport24