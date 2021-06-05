Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Агент: «Есть определенный интерес к Бруно Гомесу со стороны «Спартака»

    Представитель агентства «Brasil4You» подтвердил заинтересованность «Спартака» в трансфере опорного полузащитника «Васко да Гамы» Бруно Гомеса.

    «Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны Спартака, но пока ничего конкретного», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что московский клуб видит в 20-летнем бразильце замену для Алекса Крала.

    • В этом сезоне Перес провел за «Васко да Гаму» 7 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:27
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3251

      АртурZaСМ 57 минут назад

      Вы определитесь Бруно Гомес или Перес...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      tarasofka 1 час назад

      лгбт-спартаку надо больше педро и гомесов!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6821

      "supermax" > tarasofka 44 минуты назад

      в твоих влажных фантазиях если только

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6059

      серега кашин 1 час назад

      все будетзависить уйдет крал или нет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86074
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru