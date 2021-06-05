Агент: «Есть определенный интерес к Бруно Гомесу со стороны «Спартака»

Представитель агентства «Brasil4You» подтвердил заинтересованность «Спартака» в трансфере опорного полузащитника «Васко да Гамы» Бруно Гомеса.

«Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны Спартака, но пока ничего конкретного», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что московский клуб видит в 20-летнем бразильце замену для Алекса Крала.