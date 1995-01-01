Газизов – об обвинениях Заремы в давлении на Игнатова: «Отказываюсь реагировать на эту тему»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал комментировать заявление Заремы Салиховой касательно давления на полузащитника Михаила Игнатова.

По словам супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, Газизов позволял агенту Александру Маньякову терроризировать футболиста, который отказался переходить в «Уфу» на правах бесплатной аренды.

«Можете написать так: отказываюсь реагировать на эту тему», – сказал функционер.