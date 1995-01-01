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    Газизов – об обвинениях Заремы в давлении на Игнатова: «Отказываюсь реагировать на эту тему»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал комментировать заявление Заремы Салиховой касательно давления на полузащитника Михаила Игнатова.

    По словам супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, Газизов позволял агенту Александру Маньякову терроризировать футболиста, который отказался переходить в «Уфу» на правах бесплатной аренды.

    «Можете написать так: отказываюсь реагировать на эту тему», – сказал функционер.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «СЭ» сообщал, что за увольнение из «Спартака» Газизову полагается компенсация в размере 400 миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +369

      mama1991 59 минут назад

      газизав, игнатав, зарема, маньяков, ** а т ь футбольные фамилии рассии))))

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      Рейтинг: +10699

      Hektor 84 1 час назад

      Не удивлен поведением агентишки. Им главное срубить бабла и пох им на футболиста и на его карьеру. Молодых футболистов вообще желательно оградить от агентов, чтоб они им мозги не пудрили.

      0
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      Рейтинг: +165

      Shamil79 1 час назад

      Газизов-татарин...Зарема-башкир....договориться не могут?

      0
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      Рейтинг: +2222

      swot1205 1 час назад

      ах, ничего не обычного, просто обычный башкир

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      Рейтинг: +5887

      playsh 1 час назад

      Понятное дело - рыльце в пуху.

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      Рейтинг: +11

      Сибиреязвенный Скотомогил 3 часа назад

      BarStep этот пользователь херасос

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