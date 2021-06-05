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  • Зарема: «Агент Маньяков терроризировал Игнатова, Газизов позволял своему другу практически все»

Зарема: «Агент Маньяков терроризировал Игнатова, Газизов позволял своему другу практически все»

5 июня 2021, 14:14
19

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о вере в полузащитника Михаила Игнатова, а также объяснила, почему выступала против углубленного сотрудничества с «Уфой».

«На данный момент из своей академии только Руслан Литвинов готов к основе. Я также верю в Михаила Игнатова, который сильно вырос, повзрослел, забросил подальше игровую приставку. Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила как игрока основы.

У него был непростой год. Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки и отвалить от игрока «Спартака», ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!».

На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу агенту практически все. Плюс сказалось желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу».

Я была категорически против отдавать своих игроков в башкирский клуб, ещe и бесплатно и без права обратного отзыва в зимнее окно. Лично мне смешны были разговоры про то, что «Уфа» станет нашим фармом. «Спартаку» не нужно мараться в таких историях. Если заводить фармы, то в Европе. Это моя принципиальная позиция», – написала Салихова в своем телеграм-канале.

Зарема: «За последние два года «Спартак» приобрел только одного качественного русского игрока»

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил Газизов Шамиль
Комментарии (19)
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Володька Трынкин
1622893209
тысяча и одна ночь
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murealbest
1622894011
Устроили клоунаду
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NewLife
1622894045
Графоманка. Сочувствую Арнольдычу.
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Вомбат
1622894455
Мне понравилось про Маньякова, который всех терроризировал. И как бы между прочим, "хитрый Шамиль". С юмором девочка, да и сама не совсем бесхитростная. Вышла из структуры клуба ради того, чтоб свободно говорить, что у мужа в клубе все дураки (как-то я пропустил, когда они поженились, все был подруга, подруга, и на тебе -- супруга). Давай, красотка, ругай еще, у тебя хорошо получается!
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Romio-xxx
1622895237
Молодец баба,хоть кому то в системе клуба не пофигу на происходящее внутри!
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серега кашин
1622896160
сейчас напоет про всех и про все
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Plyash
1622897780
Если это правда,то жена у Федуна просто молодец.Вспомните,как играл Игнатов,был очень перспективным малым и вдруг исчез.Так бывает только при закулисных играх. Самый мастер по закулисью был великий Лобановский,многих перспективных ребят переломал на скамейке или в дочерних командах Киевского Динамо.За то,что они не хотели играть у него.А дочерними были у Киева все - и Черноморец, и Днепр,и Шахтёр.Весь футбол Украины работал на Киев. Как когда-то весь хоккей СССР работал на ЦСКА.Разница только в том,что Тарасов всех ненужных отпускал с богом в другие команды.
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Боцман59rus
1622898915
Игнатов чень сильно переживал по поводу террора в свой адрес, на пляжу с бутылкой пойла, мы все очень прониклись к проблемам Ваньки, после зажигательного танца на песках заморских, ему только шеста не хватало
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zadira56
1622900149
Когда брали Газизова о чем думали?Проблема в свиньях.Тупорылах и недалеких.Для них весь мир виноват.Хренушки вам,а не чемпионство на долгие годы!Пока у руля команды Федаун-дауновской командой так и останетесь!
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VVM1964
1622904075
Маньяков - говорящая фамилия )))
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