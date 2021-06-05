Зарема: «Агент Маньяков терроризировал Игнатова, Газизов позволял своему другу практически все»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о вере в полузащитника Михаила Игнатова, а также объяснила, почему выступала против углубленного сотрудничества с «Уфой».

«На данный момент из своей академии только Руслан Литвинов готов к основе. Я также верю в Михаила Игнатова, который сильно вырос, повзрослел, забросил подальше игровую приставку. Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила как игрока основы.

У него был непростой год. Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки и отвалить от игрока «Спартака», ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!».

На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу агенту практически все. Плюс сказалось желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу».

Я была категорически против отдавать своих игроков в башкирский клуб, ещe и бесплатно и без права обратного отзыва в зимнее окно. Лично мне смешны были разговоры про то, что «Уфа» станет нашим фармом. «Спартаку» не нужно мараться в таких историях. Если заводить фармы, то в Европе. Это моя принципиальная позиция», – написала Салихова в своем телеграм-канале.

Зарема: «За последние два года «Спартак» приобрел только одного качественного русского игрока»