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    Зарема: «Агент Маньяков терроризировал Игнатова, Газизов позволял своему другу практически все»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о вере в полузащитника Михаила Игнатова, а также объяснила, почему выступала против углубленного сотрудничества с «Уфой».

    «На данный момент из своей академии только Руслан Литвинов готов к основе. Я также верю в Михаила Игнатова, который сильно вырос, повзрослел, забросил подальше игровую приставку. Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила как игрока основы.

    У него был непростой год. Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки и отвалить от игрока «Спартака», ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!».

    На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу агенту практически все. Плюс сказалось желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу».

    Я была категорически против отдавать своих игроков в башкирский клуб, ещe и бесплатно и без права обратного отзыва в зимнее окно. Лично мне смешны были разговоры про то, что «Уфа» станет нашим фармом. «Спартаку» не нужно мараться в таких историях. Если заводить фармы, то в Европе. Это моя принципиальная позиция», – написала Салихова в своем телеграм-канале.

    Зарема: «За последние два года «Спартак» приобрел только одного качественного русского игрока»

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    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8605

      Вомбат 6 минут назад

      Мне понравилось про Маньякова, который всех терроризировал. И как бы между прочим, "хитрый Шамиль". С юмором девочка, да и сама не совсем бесхитростная. Вышла из структуры клуба ради того, чтоб свободно говорить, что у мужа в клубе все дураки (как-то я пропустил, когда они поженились, все был подруга, подруга, и на тебе -- супруга). Давай, красотка, ругай еще, у тебя хорошо получается!

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      Рейтинг: +8193

      NewLife 13 минут назад

      Графоманка. Сочувствую Арнольдычу.

      0
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      Рейтинг: +8193

      NewLife > NewLife 2 минуты назад

      3-го июня г-жа Салихова завела свой канал на Телеграме https://t.me/zaremaplayboy, теперь не соскучимся.

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      Рейтинг: +111

      murealbest 13 минут назад

      Устроили клоунаду

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      Рейтинг: +11

      Володька Трынкин 27 минут назад

      тысяча и одна ночь

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      Рейтинг: +7

      Сибиреязвенный Скотомогил > Володька Трынкин 7 минут назад

      соси бибу

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      Рейтинг: +1796

      Semushkin Roman Valerievi 36 минут назад

      Скорее всего, когда с Газизовым неустойку согласовывали, включили пункт, по которому тот не может высказываться о своей работе в Спартаке.

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