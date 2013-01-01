«Ростов» отдал Прохина в аренду «Сочи»

«Ростов» подтвердил, что выкупил права на центрального защитника «Зенита» Данилу Прохина.

Также клуб сообщил, что следующий сезон 20-летний футболист проведет в аренде в «Сочи».

Ранее стало известно, что у петербургского клуба будет право приоритетного выкупа игрока.