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    «Ростов» отдал Прохина в аренду «Сочи»

    «Ростов» подтвердил, что выкупил права на центрального защитника «Зенита» Данилу Прохина.

    Также клуб сообщил, что следующий сезон 20-летний футболист проведет в аренде в «Сочи».

    Ранее стало известно, что у петербургского клуба будет право приоритетного выкупа игрока.

    • Прохин – воспитанник «Зенита».
    • Вторую часть сезона-2020/21 он провел в аренде в «Сочи», сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1796

      Semushkin Roman Valerievi 39 минут назад

      Зенит нашел новый транзит игроков в Сочи?))) очень странная сделка..Многоходовочка от Зенита и Сочи. Их клевали за прямое сотрудничество - теперь ребята решили действовать через посредников (Ростов). При этом забрали у Ростова Чистякова в придачу.Кабальные условия какие-то! Эх, Валера...

      0
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      Рейтинг: +58

      Solist345345 1 час назад

      Нет ни границ ни преград для мутных схем в нашем футболе под предводительством... Ничего не меняется.

      0
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      Рейтинг: +47547

      portero 1 час назад

      Лихо закрутили ситуёвину...

      1
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      Рейтинг: +367

      Лфшт 1 час назад

      Тссс... никто не догался и ничего не понял, только тссс

      1
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      Рейтинг: +7113

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Слабый защитник !

      0
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      Рейтинг: +4732

      sochi-2013 3 часа назад

      Сочи маскирует, что фарм Зенита. Через Ростов следы путает.))

      2
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      Рейтинг: +2791

      PAREVG. > sochi-2013 2 часа назад

      Нее, права на игрока теперь принадлежат Ростову. К Зениту он уже не имеет отношения.

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