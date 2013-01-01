«Ростов» отдал Прохина в аренду «Сочи»

Зенит нашел новый транзит игроков в Сочи?))) очень странная сделка..Многоходовочка от Зенита и Сочи. Их клевали за прямое сотрудничество - теперь ребята решили действовать через посредников (Ростов). При этом забрали у Ростова Чистякова в придачу.Кабальные условия какие-то! Эх, Валера...
«Ростов» подтвердил, что выкупил права на центрального защитника «Зенита» Данилу Прохина.
Также клуб сообщил, что следующий сезон 20-летний футболист проведет в аренде в «Сочи».
Ранее стало известно, что у петербургского клуба будет право приоритетного выкупа игрока.
- Прохин – воспитанник «Зенита».
- Вторую часть сезона-2020/21 он провел в аренде в «Сочи», сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
- Рыночная стоимость россиянина – 1,2 миллиона евро.