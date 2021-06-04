Полузащитник «Бенфики» Кровинович может перейти в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич хочет усилить состав хавбеком «Бенфики» Филипом Кровиновичем.

По информации A Bola, переход хорватского полузащитника в московский клуб может состояться этим летом.

Лиссабонцы готовы продать 25-летнего футболиста за 8 миллионов евро.