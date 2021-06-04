Полузащитник «Бенфики» Кровинович может перейти в ЦСКА

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    Источник: A Bola

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1069

      Радио1000шумеров 33 минуты назад

      "Балканская мафия" в действии? Зачем ЦСКА еще один игрок в итак перенасыщенную линию, если требуется усиление защиты и атаки?

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