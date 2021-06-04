Полузащитник «Бенфики» Кровинович может перейти в ЦСКА

"Балканская мафия" в действии? Зачем ЦСКА еще один игрок в итак перенасыщенную линию, если требуется усиление защиты и атаки?
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич хочет усилить состав хавбеком «Бенфики» Филипом Кровиновичем.
По информации A Bola, переход хорватского полузащитника в московский клуб может состояться этим летом.
Лиссабонцы готовы продать 25-летнего футболиста за 8 миллионов евро.
- Два последних сезона Кровинович провeл в аренде в «Вест Бромвиче» и «Ноттингем Форест».
- ЦСКА финишировал в РПЛ на 6-м месте и не сыграет в еврокубках.