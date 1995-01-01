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    «Ротор» бесплатно подписал форварда «Оренбурга» Чуканова

    Нападающий Андреа Чуканов перешел из «Оренбурга» в «Ротор».

    Волгоградский клуб бесплатно подписал 25-летнего футболиста, который в июне стал свободным агентом.

    Стороны заключили контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок.

    • Чуканов до 6 лет жил в Италии.
    • Форвард – воспитанник «Зенита» и «Химок».
    • Он имеет опыт выступлений за молодежную сборную России U-19.

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    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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