«Ротор» бесплатно подписал форварда «Оренбурга» Чуканова

Нападающий Андреа Чуканов перешел из «Оренбурга» в «Ротор».

Волгоградский клуб бесплатно подписал 25-летнего футболиста, который в июне стал свободным агентом.

Стороны заключили контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок.