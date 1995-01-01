«Ротор» бесплатно подписал форварда «Оренбурга» Чуканова

Нападающий Андреа Чуканов перешел из «Оренбурга» в «Ротор».
Волгоградский клуб бесплатно подписал 25-летнего футболиста, который в июне стал свободным агентом.
Стороны заключили контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок.
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Нападающий Андреа Чуканов перешел из «Оренбурга» в «Ротор».
Волгоградский клуб бесплатно подписал 25-летнего футболиста, который в июне стал свободным агентом.
Стороны заключили контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок.