Зарема: «Зимой надо было отдавать Бакаева в «Динамо» за 5,5 миллионов»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».

– Я уже не влияю на трансферную политику. Мое мнение: Бакаева надо было отдавать зимой в «Динамо» за 5,5 миллионов.

– А вы уверены, что «Динамо» хотело его взять?

– 100%.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Сообщалось, что летом «Динамо» снова попробует купить Бакаева.

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