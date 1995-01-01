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    Зарема: «Зимой надо было отдавать Бакаева в «Динамо» за 5,5 миллионов»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».

    – Я уже не влияю на трансферную политику. Мое мнение: Бакаева надо было отдавать зимой в «Динамо» за 5,5 миллионов.

    – А вы уверены, что «Динамо» хотело его взять?

    – 100%.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
    • Сообщалось, что летом «Динамо» снова попробует купить Бакаева.

    Зарема – о Крале: «Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба»

    Зарема – о Черчесове в «Спартаке»: «Только через мой труп»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5593

      Томик 2 минуты назад

      Я бы его подарил даже. На зряплате можно было бы сэкономить. А тут пять с половиной миллионов... Посмотреть бы в глаза тому, кто хотел свои деньги за это недоразумение отдать.

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      Рейтинг: +95

      9зверь9 13 минут назад

      Что-то она прям распиз..лась!

      0
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      Рейтинг: +7100

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Всё правильно она ,( а может и не она) , Говорит !

      0
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      Рейтинг: +6880

      Alekxei Z. 1 час назад

      Она же сравнила Чемпионство Зенита с уборщицей Спартака.
      В информационном поле только КБ.
      Умная женщина !!!

      0
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      Рейтинг: +14265

      JTherry 1 час назад

      где Зареме выгодно, там она себя выставляет напоказ, где невыгодно - отстраняется от клуба... слишком много стало Заремы в СМИ, пора завязывать с аудитом...)

      4
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      Рейтинг: +20491

      bset 1 час назад

      Журналисты, конечно, красавцы. Ладно отчество, но уже и фамилию опускают. Сейчас придет Федун давать комментарии и тоже будете писать "Леонид"?)) А может сразу "Леня"? Зачем уважение проявлять к руководителям футбольных клубов?)

      2
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      Рейтинг: +3209

      Semenycch 2 часа назад

      Послушай женщину и сделай наоборот - народная мудрость.

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      Рейтинг: +571

      SanInstructor 2 часа назад

      Заремы слишком много...

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      Рейтинг: +171

      пега 2 часа назад

      а почему не отдали? ты же главная была или нет?

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      Рейтинг: +784

      Andrew01 > пега 51 минуту назад

      Не удовлетворила Федуна в тот момент видимо))))))

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