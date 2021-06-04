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  • Зарема: «Зимой надо было отдавать Бакаева в «Динамо» за 5,5 миллионов»

Зарема: «Зимой надо было отдавать Бакаева в «Динамо» за 5,5 миллионов»

4 июня 2021, 12:58
13

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».

– Я уже не влияю на трансферную политику. Мое мнение: Бакаева надо было отдавать зимой в «Динамо» за 5,5 миллионов.

– А вы уверены, что «Динамо» хотело его взять?

– 100%.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
  • Сообщалось, что летом «Динамо» снова попробует купить Бакаева.

Зарема – о Крале: «Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба»

Зарема – о Черчесове в «Спартаке»: «Только через мой труп»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (13)
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SanInstructor
1622801235
Заремы слишком много...
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JTherry
1622806065
где Зареме выгодно, там она себя выставляет напоказ, где невыгодно - отстраняется от клуба... слишком много стало Заремы в СМИ, пора завязывать с аудитом...)
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САДЫЧОК
1622809094
Всё правильно она ,( а может и не она) , Говорит !
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9зверь9
1622809939
Что-то она прям распиз..лась!
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Томик
1622810591
Я бы его подарил даже. На зряплате можно было бы сэкономить. А тут пять с половиной миллионов... Посмотреть бы в глаза тому, кто хотел свои деньги за это недоразумение отдать.
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paracetamol
1622811868
Бакаев – воспитанник «Спартака». Кто ж его возьмет за такие деньги?
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slavа0508
1622812226
Ну на словах Зарема гений а как на деле так просто истеричная баба,,,пример с Газизовым сама пригласила землячка , почти сразу выгнала с лямами неустойки и вот и весь гений её слов а балаболить и говорить умные вещи все почти умеют,,,,
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NewLife
1622816507
Жены миллиардеров тоже бывают хабалками.
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Иван Петров 1986
1622824973
Все правильно говорит, теперь его уже никто за столько не возьмет.
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житель СПб
1622833707
Зарема становится все разговорчивее и разговорчивее... Раскрывает все тайны, планы и детали.
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