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    Зарема – о Крале: «Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

    – Как вы думаете, стоит ли продавать Крала до Евро? Или лучше после?

    – Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба.

    • Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость чеха – 9 миллионов евро.

    Зарема – о Черчесове в «Спартаке»: «Только через мой труп»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Зарема Салиховой

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