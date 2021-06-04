Зарема – о Крале: «Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».
– Как вы думаете, стоит ли продавать Крала до Евро? Или лучше после?
– Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба.
- Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость чеха – 9 миллионов евро.
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Источник: телеграм-канал Зарема Салиховой
Тут ближе 50 на 50, кто-то сверкнёт, а кто-то обосрется и совсем никому не впарить будет...