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  • Зарема – о Крале: «Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба»

Зарема – о Крале: «Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба»

4 июня 2021, 12:28
10

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

– Как вы думаете, стоит ли продавать Крала до Евро? Или лучше после?

– Продавать игроков до Евро – финансовое преступление против клуба.

  • Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов купить Крала у «Спартака» за 20 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость чеха – 9 миллионов евро.

Зарема – о Черчесове в «Спартаке»: «Только через мой труп»

Источник: телеграм-канал Зарема Салиховой
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Спартак Вест Хэм Крал Алекс
Комментарии (10)
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talgatnurzhanov2006
1622799903
Такая корова нужна самому.
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Obojaemiy
1622802206
ЗАРЕМУШКА ВЕРНИСЬ РОДНАЯ В КЛУ... ВОЗЬМИ БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ В СВОИ РУКИ
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oyabun
1622804299
Я не понимаю, откуда такая уверенность, что цена на Крала взлетит после Евро? А если он там совсем никак себя не покажет, будет плохо играть, или сидеть постоянно на скамейке? Тогда цена наоборот упасть может.
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"supermax"
1622805333
знать бы, что есть конкретный список футболистов, которые могли бы усилить команду....тогда и продавать можно хоть сейчас..тем более неплохие деньги предлагают...а то продать то продадут...а брать кого? ....у нас даже тренер еще команду даже не видел....а с другой стороны нельзя держать Крала....футболисту еще расти...но даже в Спартаке думаю он еще не достиг потолка....непростая ситуация получается
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Томик
1622810728
Если хочет уйти - за 20 миллионов не преступление. Какой-нибудь условный бесстрашный Оздоев в ноги влетит на евро и лечи его потом три года.
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Cules2013
1622819959
когда предлагают вдвое больше рыночной цены - нужно продавать, пока есть такая возможность. это же как нужно выступить на Евро, чтобы цена ещё выше стала. К тому же это сборная Чехии всего-то. Сейчас из-за коронакризиса цены на игроков падают, а из топ-лиг не сильно-то любят платить крупные суммы клубам из СНГ ещё и за игрока-славянина. Только Шахтёр и умеет это делать, так он бразильцев продаёт, а это бренд сам по себе. Про возможную травму на Евро вообще молчу.
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portero
1622824325
Интересная логика про то что на Евро все выступят просто супер и возрастут в цене...
Тут ближе 50 на 50, кто-то сверкнёт, а кто-то обосрется и совсем никому не впарить будет...
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NewLife
1622830827
Уж больно черно-белая барышня, либо х пополам, либо п вдребезги. В жизни все устроено сложнее, и рубить безоговорочно с плеча - признак глупости.
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