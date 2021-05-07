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    Журналист Алексеев: «Динамо» летом снова попробует купить Зелимхана Бакаева, игрок готов к трансферу»

    «Динамо» не потеряло интерес к полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву. Игрок готов к переходу в соседний клуб.

    «По моим данным, «Динамо» сохраняет интерес к спартаковцу Зелимхану Бакаеву и летом предпримет новую попытку заполучить 24-летнего полузащитника. Напомню, что клубы вели переговоры зимой, что подтверждал управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков, но тогда они не увенчались успехом.

    «Динамо» предлагало 5 миллионов евро, а «Спартак» просил 8 миллионов. Сейчас бело-голубые рассчитывают, что цена сильно снизилась, поскольку футболист еще полгода провел без игровой практики, до конца контракта у него осталось не полтора года, а год, кроме того, в декабре с ним можно будет бесплатно подписать соглашение. Сам игрок к переходу готов», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

    • В текущем сезоне Бакаев провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • «Динамо», в отличие от «Спартака», уже потеряло шансы на попадание в Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    07.05.2021 22:58
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