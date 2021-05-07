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  • Журналист Алексеев: «Динамо» летом снова попробует купить Зелимхана Бакаева, игрок готов к трансферу»

Журналист Алексеев: «Динамо» летом снова попробует купить Зелимхана Бакаева, игрок готов к трансферу»

7 мая 2021, 22:58
9

«Динамо» не потеряло интерес к полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву. Игрок готов к переходу в соседний клуб.

«По моим данным, «Динамо» сохраняет интерес к спартаковцу Зелимхану Бакаеву и летом предпримет новую попытку заполучить 24-летнего полузащитника. Напомню, что клубы вели переговоры зимой, что подтверждал управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков, но тогда они не увенчались успехом.

«Динамо» предлагало 5 миллионов евро, а «Спартак» просил 8 миллионов. Сейчас бело-голубые рассчитывают, что цена сильно снизилась, поскольку футболист еще полгода провел без игровой практики, до конца контракта у него осталось не полтора года, а год, кроме того, в декабре с ним можно будет бесплатно подписать соглашение. Сам игрок к переходу готов», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

  • В текущем сезоне Бакаев провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • «Динамо», в отличие от «Спартака», уже потеряло шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (9)
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oyabun
1620440736
Как там братик, Солтмурад, "блистает" в Рубине? Что то не очень. Если Зеля думает что в Динамо будет основным на поле, то сильно ошибается. Надо над собой работать и повышать мастерство игры, а не бегать из клуба в клуб, надеясь что где то будет получше.
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Garrincha58
1620454371
вот многие сбегают в Москву и пропадают с футбольного небосклона так что совет игрокам играйте в провинции и будет вам и счастье и игровая практика, пример тот же Бакаев Урунов
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alefreddy
1620462211
пусть там доказывает свое мастерство здесь оно стало никакое
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55together
1620467477
опять алекссев накурился, лишь бы что-то впихнуть! На фиг эта деревянная чурка ну;на Динамо? Даже спаму уже не нужна , а сколько писку было! футболку целовал!!
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Best_forever
1620469801
Это дерево Черчесова дерево, пусть и пользует...
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Hektor 84
1620766559
Решать новому главному тренеру нужен или не нужен ему Бакаев.
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