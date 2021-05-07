Журналист Алексеев: «Динамо» летом снова попробует купить Зелимхана Бакаева, игрок готов к трансферу»

«Динамо» не потеряло интерес к полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву. Игрок готов к переходу в соседний клуб.

«По моим данным, «Динамо» сохраняет интерес к спартаковцу Зелимхану Бакаеву и летом предпримет новую попытку заполучить 24-летнего полузащитника. Напомню, что клубы вели переговоры зимой, что подтверждал управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков, но тогда они не увенчались успехом.

«Динамо» предлагало 5 миллионов евро, а «Спартак» просил 8 миллионов. Сейчас бело-голубые рассчитывают, что цена сильно снизилась, поскольку футболист еще полгода провел без игровой практики, до конца контракта у него осталось не полтора года, а год, кроме того, в декабре с ним можно будет бесплатно подписать соглашение. Сам игрок к переходу готов», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.