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    The Guardian: в «Тоттенхэме» уверены, что Конте возглавит команду

    Переговоры между «Тоттенхэмом» и Антонио Конте идут хорошо, сообщает The Guardian.

    По информации источника, в лондонском клубе уверены, что итальянец согласится возглавить команду этим летом.

    Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви пообещал 51-летнему специалисту, что не продаст нападающего Гарри Кейна.

    • На прошлой неделе Конте покинул «Интер».
    • «Тоттенхэм» в апреле уволил Жозе Моуринью.
    • Лондонцы финишировали в АПЛ на 7-м месте.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6056

      серега кашин 1 час назад

      как бы кейн сам не захотел уйти и никакой леви ничего с этим не сделает

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