The Guardian: в «Тоттенхэме» уверены, что Конте возглавит команду

Переговоры между «Тоттенхэмом» и Антонио Конте идут хорошо, сообщает The Guardian.

По информации источника, в лондонском клубе уверены, что итальянец согласится возглавить команду этим летом.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви пообещал 51-летнему специалисту, что не продаст нападающего Гарри Кейна.