The Guardian: в «Тоттенхэме» уверены, что Конте возглавит команду

как бы кейн сам не захотел уйти и никакой леви ничего с этим не сделает
Переговоры между «Тоттенхэмом» и Антонио Конте идут хорошо, сообщает The Guardian.
По информации источника, в лондонском клубе уверены, что итальянец согласится возглавить команду этим летом.
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви пообещал 51-летнему специалисту, что не продаст нападающего Гарри Кейна.
- На прошлой неделе Конте покинул «Интер».
- «Тоттенхэм» в апреле уволил Жозе Моуринью.
- Лондонцы финишировали в АПЛ на 7-м месте.