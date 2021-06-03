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    «Зенит» объявил о выкупе Чистякова у «Ростова»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перешел в «Зенит».

    Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 27-летним футболистом на четыре года.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Чистякова 4 миллиона евро.

    • По информации «Р-Спорта», в сделку по Чистякову был включен защитник «Зенита» Данила Прохин.
    • Чистяков выступал за «Зенит» на правах аренды с октября 2020 года.
    • Игрок провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4391

      Ганнибал Лектор 50 секунд назад

      Что-то здесь не так. Не мог Зенит его купить за цену, выше рыночной. В конце концов, там же не Слава Малафеев сейчас трансферами занимается.

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      Рейтинг: +12404

      Skull_Boy 1 час назад

      Чтобы Зенит за кого платил в России это чистейший 3,14здешь, тем более Ростову

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      Рейтинг: +8601

      Вомбат 1 час назад

      Его купили дороже чем он стоил. А почему Сутормина купили дешевле, а именно за 50 тыс рублей, настоящие любители футбола помнят. Потому что Рубин у Оренбурга купил его именно за 50 тыс рублей. И платить Рубину даже 60 тысяч рублей было невозможно. Перепродавать игроков с выгодой разрешено только, если этот игрок поиграл в твоем клубе и показал прогресс. Сутормин же в Рубине пробыл одну неделю и даже в товарищеских играх не успел поучаствовать.

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      Рейтинг: +150

      R_a_i_n 1 час назад

      За 50 тысяч рублей!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3205

      Semenycch 1 час назад

      Бесплатно обменяли на Прохина?

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      Рейтинг: +44869

      MaxRnD > Semenycch 1 час назад

      опять какие-то мутные схемы

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