«Зенит» объявил о выкупе Чистякова у «Ростова»

Что-то здесь не так. Не мог Зенит его купить за цену, выше рыночной. В конце концов, там же не Слава Малафеев сейчас трансферами занимается.
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перешел в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 27-летним футболистом на четыре года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Чистякова 4 миллиона евро.
- По информации «Р-Спорта», в сделку по Чистякову был включен защитник «Зенита» Данила Прохин.
- Чистяков выступал за «Зенит» на правах аренды с октября 2020 года.
- Игрок провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.