«Зенит» объявил о выкупе Чистякова у «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перешел в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 27-летним футболистом на четыре года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Чистякова 4 миллиона евро.