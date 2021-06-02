The Telegraph: «Реал» до назначения Анчелотти пытался вернуть Моуринью

что то реал начинает метаться и это к хорошему не приведет
Жозе Моуринью мог во второй раз возглавить «Реал» после ухода Зинедина Зидана.
По информации The Telegraph, руководство мадридского клуба дважды связывалось с 58-летним специалистом.
Португалец ответил «Реалу» отказом, предпочтя сосредоточиться на работе в «Роме».
После этого испанцы переключили внимание на кандидатуру Карло Анчелотти.
- Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Он выиграл с командой Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.