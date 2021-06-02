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    The Telegraph: «Реал» до назначения Анчелотти пытался вернуть Моуринью

    Жозе Моуринью мог во второй раз возглавить «Реал» после ухода Зинедина Зидана.

    По информации The Telegraph, руководство мадридского клуба дважды связывалось с 58-летним специалистом.

    Португалец ответил «Реалу» отказом, предпочтя сосредоточиться на работе в «Роме».

    После этого испанцы переключили внимание на кандидатуру Карло Анчелотти.

    • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
    • Он выиграл с командой Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6047

      серега кашин 29 минут назад

      что то реал начинает метаться и это к хорошему не приведет

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      Рейтинг: +13032

      Garrincha58 1 час назад

      Перес в цейтноте никто не хочет идти на год работать только старый лис Карло согласился ему не привыкать то там то сям

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