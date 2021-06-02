The Telegraph: «Реал» до назначения Анчелотти пытался вернуть Моуринью

Жозе Моуринью мог во второй раз возглавить «Реал» после ухода Зинедина Зидана.

По информации The Telegraph, руководство мадридского клуба дважды связывалось с 58-летним специалистом.

Португалец ответил «Реалу» отказом, предпочтя сосредоточиться на работе в «Роме».

После этого испанцы переключили внимание на кандидатуру Карло Анчелотти.