Рабьо: «Пирло как тренер «Ювентуса» заслужил больше времени»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо не согласен с отставкой главного тренера Андреа Пирло. Его заменил Массимилиано Аллегри.

«Пирло мне очень понравился как тренер. Были свежесть и ясные идеи, даже если не всегда мы смогли применить их на практике.

Я отправил ему сообщение, написав, что он заслужил немного больше времени, чтобы продемонстрировать качество своих идей». – сказал Рабьо.