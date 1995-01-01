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    Рабьо: «Пирло как тренер «Ювентуса» заслужил больше времени»

    Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо не согласен с отставкой главного тренера Андреа Пирло. Его заменил Массимилиано Аллегри.

    «Пирло мне очень понравился как тренер. Были свежесть и ясные идеи, даже если не всегда мы смогли применить их на практике.

    Я отправил ему сообщение, написав, что он заслужил немного больше времени, чтобы продемонстрировать качество своих идей». – сказал Рабьо.

    • Француз играет в Турине с 2019 года.
    • В минувшем сезоне Серии А Рабьо провел 34 матча, забил 4 гола, сделал результативный пас.
    • Аллегри с «Ювентусом» 5 раз брал Серию А.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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