Рабьо: «Пирло как тренер «Ювентуса» заслужил больше времени»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо не согласен с отставкой главного тренера Андреа Пирло. Его заменил Массимилиано Аллегри.
«Пирло мне очень понравился как тренер. Были свежесть и ясные идеи, даже если не всегда мы смогли применить их на практике.
Я отправил ему сообщение, написав, что он заслужил немного больше времени, чтобы продемонстрировать качество своих идей». – сказал Рабьо.
- Француз играет в Турине с 2019 года.
- В минувшем сезоне Серии А Рабьо провел 34 матча, забил 4 гола, сделал результативный пас.
- Аллегри с «Ювентусом» 5 раз брал Серию А.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио