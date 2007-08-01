УЕФА поздравил Аршавина с днем рождения

Пресс-служба УЕФА не забыла поздравить с днем рождения бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина. Ему исполнилось 40 лет.

УЕФА показал гол Аршавина «Байеру» в плей-офф победного для «Зенита» Кубка УЕФА сезона-2007/08.