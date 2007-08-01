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    УЕФА поздравил Аршавина с днем рождения

    Пресс-служба УЕФА не забыла поздравить с днем рождения бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина. Ему исполнилось 40 лет.

    УЕФА показал гол Аршавина «Байеру» в плей-офф победного для «Зенита» Кубка УЕФА сезона-2007/08.

    • Воспитанник «Зенита» выиграл с командой 7 трофеев.
    • В АПЛ Аршавин выступал за «Арсенал».
    • Сейчас он занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7346

      житель СПб 36 минут назад

      С юбилеем, Андрей Сергеевич!

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      Рейтинг: +5820

      playsh 54 минуты назад

      Классный дриблинг - скорость шикарная,ускорение и мяч укрывает корпусом грамотно,ну всё как доктор прописал.

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