УЕФА поздравил Аршавина с днем рождения

Пресс-служба УЕФА не забыла поздравить с днем рождения бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина. Ему исполнилось 40 лет.
УЕФА показал гол Аршавина «Байеру» в плей-офф победного для «Зенита» Кубка УЕФА сезона-2007/08.
- Воспитанник «Зенита» выиграл с командой 7 трофеев.
- В АПЛ Аршавин выступал за «Арсенал».
- Сейчас он занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
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Источник: твиттер УЕФА