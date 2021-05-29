Нападающий «Аякса» Траоре может за 10 миллионов перейти в «Локомотив»

«Локомотив» хочет купить форварда «Аякса» Лассина Траоре, сообщает Voetbalzone.

По информации источника, московский клуб поборется за 20-летнего футболиста с «Аталантой».

«Аякс» собирается заработать на продаже нападающего не менее 10 миллионов евро.