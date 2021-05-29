Нападающий «Аякса» Траоре может за 10 миллионов перейти в «Локомотив»

«Локомотив» хочет купить форварда «Аякса» Лассина Траоре, сообщает Voetbalzone.
По информации источника, московский клуб поборется за 20-летнего футболиста с «Аталантой».
«Аякс» собирается заработать на продаже нападающего не менее 10 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Траоре провел за «Аякс» 18 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Источник: Voetbalzone
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