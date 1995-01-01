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    Нападающий «Аякса» Траоре может за 10 миллионов перейти в «Локомотив»

    «Локомотив» хочет купить форварда «Аякса» Лассина Траоре, сообщает Voetbalzone.

    По информации источника, московский клуб поборется за 20-летнего футболиста с «Аталантой».

    «Аякс» собирается заработать на продаже нападающего не менее 10 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне Траоре провел за «Аякс» 18 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbalzone

    Голландский интернет-ресурс, посвященный футбольным новостям. Создан в 2001 году. Входит в топ-500 самых посещаемых веб-сайтов в стране.

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      zabo23 6 минут назад

      vp-tennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      0
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      Рейтинг: +1734

      фанат джигурды 1 час назад

      Был уже у нас один Траоре в составе. Так, ни о чём.

      0
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      Рейтинг: +17896

      vladimir-7 1 час назад

      Почти бесплатно.

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      Рейтинг: +47484

      portero 1 час назад

      Сколько же там Лассин Траоре....

      2
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      Рейтинг: +1734

      фанат джигурды > portero 1 час назад

      Как-то объявляли состав Мали на КАН. Там было 6 Траоре, 5 Диаките, 5 Диабате...

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      Рейтинг: +26498

      VVM1964 > portero 1 час назад

      " Да мало ли в Бразилии Донов Педро " )))

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      Рейтинг: +44834

      MaxRnD > VVM1964 8 минут назад

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