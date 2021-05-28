Алаба стал игроком «Реала»

«Реал» объявил о подписании защитника Давида Алабы. Он перешел на правах свободного агента из «Баварии». Контракт рассчитан на пять лет.

Австриец будет играть в Мадриде под 27-м номером.

Алаба играл в Мюнхене с 2010 года, брал с командой Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

Сборная Австрии летом сыграет на Евро-2020.

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