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    Алаба стал игроком «Реала»

    «Реал» объявил о подписании защитника Давида Алабы. Он перешел на правах свободного агента из «Баварии». Контракт рассчитан на пять лет.

    Австриец будет играть в Мадриде под 27-м номером.

    • Алаба играл в Мюнхене с 2010 года, брал с командой Лигу чемпионов.
    • В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
    • Сборная Австрии летом сыграет на Евро-2020.

    Мюллер – об уходе Алабы из «Баварии»: «Если сыграем друг против друга, я надеру ему задницу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Реала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4345

      Fusballer 28 минут назад

      Истинный австриец!

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