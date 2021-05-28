Чорлука – лучший игрок «Локомотива» в мае

Болельщики «Локомотива» путем голосования выбрали лучшего футболиста команды по итогам мая.
Первое место занял центральный защитник Ведран Чорлука. Его кандидатуру поддержали 29,52 процента респондентов.
Вторым стал Гжегож Крыховяк (20,15%), третьим – Фeдор Смолов (19,9%), четвертым – Франсуа Камано (18,06%), пятым – Дмитрий Рыбчинский (12,37%).
- В мае Чорлука провел 3 матча.
- В этих играх «Локо» дважды победил и потерпел одно поражение.
- По окончании сезона хорват завершил карьеру.
Источник: Официальный твиттер «Локомотива»