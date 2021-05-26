«Ротор» – о Хохлове: «Переговоры ведутся, но контракт еще не подписан»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера команды.

«Со специалистами ведутся переговоры, но контракт еще не подписан. Мы рассматриваем все кандидатуры, в том числе Дмитрия Валерьевича Хохлова. В ближайшее время поступит официальная информация», – сказал Рекечинский.