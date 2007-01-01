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    «Ротор» – о Хохлове: «Переговоры ведутся, но контракт еще не подписан»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера команды.

    «Со специалистами ведутся переговоры, но контракт еще не подписан. Мы рассматриваем все кандидатуры, в том числе Дмитрия Валерьевича Хохлова. В ближайшее время поступит официальная информация», – сказал Рекечинский.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17811

      vladimir-7 1 час назад

      Надеетесь, что Хохлов выведет Ротор в РПЛ?

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