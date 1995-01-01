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    «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Наполи» могут заменить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» в Лиге чемпионов

    Ранее сообщалось, что УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Их могут исключить из следующего розыгрыша турнира и оштрафовать на крупные суммы. Причина – Суперлига.

    В случае исключения этих клубов в ЛЧ сыграют команды, финишировавшие в Примере и Серии А за пределами первой четверки. В Испании это «Реал Сосьедад» (пятое место) и «Бетис» (шестое), в Италии – «Наполи» (пятое).

    • «Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.
    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: COPE

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +507

      SuperNils 23 минуты назад

      Предлагаю перевести Юве, Реал и Барсу в РПЛ. Пусть покажут Дзюбинье и Ко, как надо мяч пинать!

      0
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      Рейтинг: +2706

      FENIX-SL 1 час назад

      не плохо
      две лиги европы это супер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -86

      Арч 2 часа назад

      реал сосьедад может стать победителем лиги чемпионов!это мечта просто

      1
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      Рейтинг: +4068

      solodealer > Арч 38 минут назад

      !!))+++

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      Рейтинг: +12918

      Garrincha58 3 часа назад

      такого никогда не будет это всё нагнетают сенсациями СМИ

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