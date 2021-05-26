«Реал Сосьедад», «Бетис» и «Наполи» могут заменить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» в Лиге чемпионов

Ранее сообщалось, что УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Их могут исключить из следующего розыгрыша турнира и оштрафовать на крупные суммы. Причина – Суперлига.

В случае исключения этих клубов в ЛЧ сыграют команды, финишировавшие в Примере и Серии А за пределами первой четверки. В Испании это «Реал Сосьедад» (пятое место) и «Бетис» (шестое), в Италии – «Наполи» (пятое).