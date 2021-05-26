Появилось фото новой домашней формы «Манчестер Сити». «93:20» на воротнике – минута золотого гола Агуэро

Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22.
Комплект выполнен в небесно-голубом цвете с вставками белого цвета по бокам. Узор на форме вдохновлен стилем шрифта на электронном табло.
На воротнике появится надпись «93:20» – время победного гола Серхио Агуэро в ворота «КПР» (3:2) в последнем туре АПЛ сезона-2011/12, принесшего «Сити» первое чемпионство в новейшей истории клуба.
- «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в этом сезоне.
- Команда Хосепа Гвардиолы 29 мая сыграет в финале ЛЧ с «Челси».
Источник: Footy Headlines