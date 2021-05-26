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    Появилось фото новой домашней формы «Манчестер Сити». «93:20» на воротнике – минута золотого гола Агуэро

    Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22.

    Комплект выполнен в небесно-голубом цвете с вставками белого цвета по бокам. Узор на форме вдохновлен стилем шрифта на электронном табло.

    На воротнике появится надпись «93:20» – время победного гола Серхио Агуэро в ворота «КПР» (3:2) в последнем туре АПЛ сезона-2011/12, принесшего «Сити» первое чемпионство в новейшей истории клуба.

    Источник: Footy Headlines

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    26.05.2021 08:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +487

      КаДеС 26 мая 2021, 14:00

      Помню этот матч, а точнее концовку, как сейчас. Круто былл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 мая 2021, 11:47

      У Сити со стилем последние годы всё ок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2021, 09:32

      Главный тренер - Роберто Манчини.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 26 мая 2021, 07:46

      оригинально

      0
      Ответить
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