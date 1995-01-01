Пресс-атташе «Спартака»: «По Селихову в клуб не обращались»

Селихова основным надо делать , он сильнее Максименко, в отличается от Макса умеет игру читать многие моменты просто предотвращает выходами , а Максименко будет стоять на ленточка только на реакцию надеется,,,и ещё у Макса есть такая черта может допускать глупые ляпы с принципиальными соперниками такими как Зенит и ЦСКА к примеру ,
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин не подтвердил информацию о заинтересованности «Рубина» в услугах вратаря Александра Селихова.
«В клуб по нему не обращались. В любом случае, до знакомства нового тренера с командой говорить о чeм-либо преждевременно», – сказал Кулемин.
- Селихов провел только 1 матч за «Спартак» в минувшем сезоне.
- Его контракт с клубом истекает в декабре 2022 года.
- Московскую команду накануне возглавил Руй Витория.