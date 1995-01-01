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    Пресс-атташе «Спартака»: «По Селихову в клуб не обращались»

    Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин не подтвердил информацию о заинтересованности «Рубина» в услугах вратаря Александра Селихова.

    «В клуб по нему не обращались. В любом случае, до знакомства нового тренера с командой говорить о чeм-либо преждевременно», – сказал Кулемин.

    • Селихов провел только 1 матч за «Спартак» в минувшем сезоне.
    • Его контракт с клубом истекает в декабре 2022 года.
    • Московскую команду накануне возглавил Руй Витория.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19147

      slavutiq70 41 минуту назад

      Селихова основным надо делать , он сильнее Максименко, в отличается от Макса умеет игру читать многие моменты просто предотвращает выходами , а Максименко будет стоять на ленточка только на реакцию надеется,,,и ещё у Макса есть такая черта может допускать глупые ляпы с принципиальными соперниками такими как Зенит и ЦСКА к примеру ,

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