Пресс-атташе «Спартака»: «По Селихову в клуб не обращались»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин не подтвердил информацию о заинтересованности «Рубина» в услугах вратаря Александра Селихова.

«В клуб по нему не обращались. В любом случае, до знакомства нового тренера с командой говорить о чeм-либо преждевременно», – сказал Кулемин.