«СЭ»: «Рубин» проявляет интерес к Селихову

Вратарь «Спартака» Александр Селихов может перейти в «Рубин».
По информации «Спорт-Экспресса», казанский клуб интересуется 27-летним голкипером.
Сообщается, что Селихов готов уйти из «Спартака», если новый главный тренер москвичей Руй Витория не будет рассчитывать на него в следующем сезоне.
- Селихов провел только один матч за «Спартак» в этом сезоне – с «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре РПЛ.
- Для него эта игра стала первой с 6 апреля 2019 года в составе основной команды.
- Контракт Селихова со «Спартаком» истекает в декабре 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»