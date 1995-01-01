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    «СЭ»: «Рубин» проявляет интерес к Селихову

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов может перейти в «Рубин».

    По информации «Спорт-Экспресса», казанский клуб интересуется 27-летним голкипером.

    Сообщается, что Селихов готов уйти из «Спартака», если новый главный тренер москвичей Руй Витория не будет рассчитывать на него в следующем сезоне.

    • Селихов провел только один матч за «Спартак» в этом сезоне – с «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре РПЛ.
    • Для него эта игра стала первой с 6 апреля 2019 года в составе основной команды.
    • Контракт Селихова со «Спартаком» истекает в декабре 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4647

      maygli 9 минут назад

      Хороший вратарь. Должен иметь игровую практику.

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      Рейтинг: +6968

      САДЫЧОК 1 час назад

      Может быть и выше среднего вратарь -но с головой не дружит !

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      Рейтинг: +1234

      кто там 1 час назад

      с рубином уж точно рекорд свой не перебьёт)

      а так конечно печально. вратарь то вроде был нормальный, но вот травмы погубили.

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      Рейтинг: +24214

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Ну вот , теперь и из этого нормального вратаря сделают .

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      Рейтинг: +1548

      spam2009 > пьяныйхоровод 1 час назад

      да нормальный вратарь он, земляк мой. Просто не повезло с травмами

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