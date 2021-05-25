«СЭ»: «Рубин» проявляет интерес к Селихову

Вратарь «Спартака» Александр Селихов может перейти в «Рубин».

По информации «Спорт-Экспресса», казанский клуб интересуется 27-летним голкипером.

Сообщается, что Селихов готов уйти из «Спартака», если новый главный тренер москвичей Руй Витория не будет рассчитывать на него в следующем сезоне.