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    АПЛ. «Сити» разгромил «Эвертон», «МЮ» победил «Вулверхэмптон», «Арсенал обыграл «Брайтон»

    Завершились три матча заключительного тура АПЛ.

    «Арсенал» победил «Брайтон» и закончил сезон на восьмом месте.

    «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» дома разгромил «Эвертон».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

    Арсенал – Брайтон – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пепе, 49; 2:0 – Пепе, 60.

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Эланга, 13; 1:1 – Семеду, 39; 1:2 – Мата, 45+4.

    Манчестер Сити – Эвертон – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Де Брюйне, 11; 2:0 – Жезус, 14; 3:0 – Фоден, 53; 4:0 – Агуэро, 71; 5:0 – Агуэро, 76.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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