АПЛ. «Сити» разгромил «Эвертон», «МЮ» победил «Вулверхэмптон», «Арсенал обыграл «Брайтон»

Завершились три матча заключительного тура АПЛ.
«Арсенал» победил «Брайтон» и закончил сезон на восьмом месте.
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» дома разгромил «Эвертон».
Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур
Голы: 1:0 – Пепе, 49; 2:0 – Пепе, 60.
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Эланга, 13; 1:1 – Семеду, 39; 1:2 – Мата, 45+4.
Манчестер Сити – Эвертон – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Де Брюйне, 11; 2:0 – Жезус, 14; 3:0 – Фоден, 53; 4:0 – Агуэро, 71; 5:0 – Агуэро, 76.
Источник: «Бомбардир»