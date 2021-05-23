«Поели, выспались». Дивеев рассказал о сборах России в Австрии

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда работает на сборе в Австрии. Туда россияне прибыли накануне.

«Поели, выспались, хорошо сегодня потренировались, все тренировку нормально перенесли. Все хорошо общаются, никто отдельно по группам не ходит. Все вместе, шутки шутим. Клубные дела оставили позади. Все эмоции и мысли только о сборной. Бывают неудачи: за «Уфу» неудачно дебютировал, за сборную тоже с 0:5, но ничего – бывает. Готовимся к следующим играм. Опытные ребята к нам подходят, тот же Артем Дзюба, говорят: «Чего вы отдельно ходите?».

Все хорошо друг к другу относятся, все вместе, все помогают. Можем подколоть друг друга по трансферам, потом уже узнаем кто куда, слухи же есть. Вы их сами и выкладываете, а мы подкалываем.

Неудачно сыграли сезон в ЦСКА, но сейчас всe о сборной. Поэтому вообще не буду его трогать», – сказал Дивеев.