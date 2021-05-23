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  • «Поели, выспались». Дивеев рассказал о сборах России в Австрии

«Поели, выспались». Дивеев рассказал о сборах России в Австрии

23 мая 2021, 15:10
7

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда работает на сборе в Австрии. Туда россияне прибыли накануне.

«Поели, выспались, хорошо сегодня потренировались, все тренировку нормально перенесли. Все хорошо общаются, никто отдельно по группам не ходит. Все вместе, шутки шутим. Клубные дела оставили позади. Все эмоции и мысли только о сборной. Бывают неудачи: за «Уфу» неудачно дебютировал, за сборную тоже с 0:5, но ничего – бывает. Готовимся к следующим играм. Опытные ребята к нам подходят, тот же Артем Дзюба, говорят: «Чего вы отдельно ходите?».

Все хорошо друг к другу относятся, все вместе, все помогают. Можем подколоть друг друга по трансферам, потом уже узнаем кто куда, слухи же есть. Вы их сами и выкладываете, а мы подкалываем.

Неудачно сыграли сезон в ЦСКА, но сейчас всe о сборной. Поэтому вообще не буду его трогать», – сказал Дивеев.

  • Защитник никогда не играл на ЧМ или Евро.
  • Евро-2020 стартует 11 июня.
  • 1 июня Россия проведет товарищеский матч против Польши.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (7)
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Plyash
1621772217
После игры с Бельгией, Дивеев - "Поели,выспались,обосрались."
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NewLife
1621775881
зюба учит ходьбе - пригодится с Бельгией.
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Fusballer
1621776932
Главное по мячу попадайте, а там как получится.
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Lilipyt
1621795425
Этого человека везде преследуют неудачи, теперь он к списку добавит: "Ну ни чего страшного, первый Евро турнир проигран. Не стоит жить прошлым надо идти дальше". Сразу видно на сколько мотивирован данный персонаж и на сколько он будет бороться за мяч......
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valiknavashinsky
1621917270
Так говорила жаба из мультфильма:"Ну вот поели,можно и поспать.Ну вот поспали,можно и поесть".
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