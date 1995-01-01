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    «Поели, выспались». Дивеев рассказал о сборах России в Австрии

    Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда работает на сборе в Австрии. Туда россияне прибыли накануне.

    «Поели, выспались, хорошо сегодня потренировались, все тренировку нормально перенесли. Все хорошо общаются, никто отдельно по группам не ходит. Все вместе, шутки шутим. Клубные дела оставили позади. Все эмоции и мысли только о сборной. Бывают неудачи: за «Уфу» неудачно дебютировал, за сборную тоже с 0:5, но ничего – бывает. Готовимся к следующим играм. Опытные ребята к нам подходят, тот же Артем Дзюба, говорят: «Чего вы отдельно ходите?».

    Все хорошо друг к другу относятся, все вместе, все помогают. Можем подколоть друг друга по трансферам, потом уже узнаем кто куда, слухи же есть. Вы их сами и выкладываете, а мы подкалываем.

    Неудачно сыграли сезон в ЦСКА, но сейчас всe о сборной. Поэтому вообще не буду его трогать», – сказал Дивеев.

    • Защитник никогда не играл на ЧМ или Евро.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • 1 июня Россия проведет товарищеский матч против Польши.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4135

      Fusballer 53 минуты назад

      Главное по мячу попадайте, а там как получится.

      0
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      Рейтинг: +8039

      NewLife 1 час назад

      зюба учит ходьбе - пригодится с Бельгией.

      0
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      Рейтинг: +5768

      playsh 2 часа назад

      После игры с Бельгией, Дивеев - "Поели,выспались,обосрались."

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