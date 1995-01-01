Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    The Sun: Сульшер потребовал у руководства «Манчестер Юнайтед» подписать Роналду, Кейна или Санчо

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер полагает, что для завоевания титула АПЛ в следующем сезоне нужно усилиться. Он потребовал у руководства подписать Криштиану Роналду, Гарри Кейна или Джейдона Санчо.

    Также клуб намерен заполучить новых центрального защитника и полузащитника.

    • В этом сезоне манчестерцы финишировали в чемпионате 2-ми, а последний раз становились чемпионами в 2013 году.
    • Из Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» вылетел на групповом этапе.
    • При Сульшере команда не взяла ни одного трофея.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85744
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru