The Sun: Сульшер потребовал у руководства «Манчестер Юнайтед» подписать Роналду, Кейна или Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер полагает, что для завоевания титула АПЛ в следующем сезоне нужно усилиться. Он потребовал у руководства подписать Криштиану Роналду, Гарри Кейна или Джейдона Санчо.
Также клуб намерен заполучить новых центрального защитника и полузащитника.
- В этом сезоне манчестерцы финишировали в чемпионате 2-ми, а последний раз становились чемпионами в 2013 году.
- Из Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» вылетел на групповом этапе.
- При Сульшере команда не взяла ни одного трофея.
Источник: The Sun