Азар не сыграет с «Вильярреалом» из-за дискомфорта

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Эден Азар не примет участие в матче 38-го тура Примеры против «Вильярреала».
«У него есть дискомфорт. Ничего серьезного, но мы не хотим рисковать. Он сегодня не тренируется с командой, а завтра не будет играть», – сказал Зидан.
- «Реал» примет «Вильярреал» в субботу в 19:00 мск.
- В случае победы и потери очков «Атлетико» команда Зидана станет чемпионом Испании.
- Азар в этом сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
Источник: AS