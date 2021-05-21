Азар не сыграет с «Вильярреалом» из-за дискомфорта

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Эден Азар не примет участие в матче 38-го тура Примеры против «Вильярреала».

«У него есть дискомфорт. Ничего серьезного, но мы не хотим рисковать. Он сегодня не тренируется с командой, а завтра не будет играть», – сказал Зидан.