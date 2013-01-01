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    Барриос – лучший игрок РПЛ по проценту точных передач. Жиго и Газинский – в топ-5

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал лучшим футболистом РПЛ сезона-2020/21 по проценту точных передач. Этот показатель у колумбийца равен 91%.

    Вторым в рейтинге стал защитник «Спартака» Самуэль Жиго (90%), третьим – Александр Мартынович из «Краснодара» (89%).

    Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский (88%) и защитник «Спартака» Павел Маслов заняли четвертое и пятое место соответственно.

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    Источник: инстаграм РПЛ

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6926

      САДЫЧОК 3 минуты назад

      Отличная номинация-только правильно ТТД. В , принципе и так видно , что перечисленные игроки самые лучший распасовщики !

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      Рейтинг: +6810

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тупейшая номинация !!!
      Лауреаты , что голевые передачи раздавали ?
      Перепасовка с ближним и вратарём, главным образом поперёк и назад.

      1
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      Рейтинг: +12844

      Garrincha58 2 часа назад

      отдавать передачи Ракицкому или Ловрену поперёк поля не велика важность, а если присмотреться к его игре так он постоянно тормозит игру получая мяч или его перехватывая он пока не повозится с ним пас отдать не спешит да и в последнее время в отборе не так хорош как в первый сезон

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