Барриос – лучший игрок РПЛ по проценту точных передач. Жиго и Газинский – в топ-5

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал лучшим футболистом РПЛ сезона-2020/21 по проценту точных передач. Этот показатель у колумбийца равен 91%.

Вторым в рейтинге стал защитник «Спартака» Самуэль Жиго (90%), третьим – Александр Мартынович из «Краснодара» (89%).

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский (88%) и защитник «Спартака» Павел Маслов заняли четвертое и пятое место соответственно.