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    «Барселона» хочет обменять Гризманна на Фелиша

    «Барселона» хотела бы отправить обратно в мадридский «Атлетико» Антуана Гризманна, а оттуда получить Жоау Фелиша. Об этом сообщил журналист испанской газеты Mundo Deportivo Луи Кану.

    Интересы Фелиша представляет агент Жорже Мендеш, у которого налажены рабочие отношения с руководством «Барселоны». Например, Мендеш организовывал для каталонцев приход Нельсона Семеду в 2017 году.

    • «Барселона» пыталась произвести этот обмен еще в 2020 году.
    • 21-летний Фелиш стоит 80 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры португалец провел 30 матчей, забил 7 голов, сделал 6 результативных пасов.

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    Источник: твиттер телепрограммы Onze

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +106

      Schicko 7 минут назад

      хахахахахах

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      Рейтинг: +1125

      Benifacto 3 часа назад

      пойду малой расскажу))))поржом))))всеравно что непоймет)))) но поржом))))
      ляяяя я уже че попал в параллельную вселенную????
      тем не менее заберите еще СУАРЕЗА пахахахахахахаха он кусаица))))
      не если без шуток вроде его брали за 120? это новый Родригес?
      ну не Пирло он, не Зидан, он Феликс...

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