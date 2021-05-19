«Барселона» хочет обменять Гризманна на Фелиша

«Барселона» хотела бы отправить обратно в мадридский «Атлетико» Антуана Гризманна, а оттуда получить Жоау Фелиша. Об этом сообщил журналист испанской газеты Mundo Deportivo Луи Кану.

Интересы Фелиша представляет агент Жорже Мендеш, у которого налажены рабочие отношения с руководством «Барселоны». Например, Мендеш организовывал для каталонцев приход Нельсона Семеду в 2017 году.