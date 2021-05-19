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«Барселона» хочет обменять Гризманна на Фелиша

19 мая 2021, 11:12
7

«Барселона» хотела бы отправить обратно в мадридский «Атлетико» Антуана Гризманна, а оттуда получить Жоау Фелиша. Об этом сообщил журналист испанской газеты Mundo Deportivo Луи Кану.

Интересы Фелиша представляет агент Жорже Мендеш, у которого налажены рабочие отношения с руководством «Барселоны». Например, Мендеш организовывал для каталонцев приход Нельсона Семеду в 2017 году.

  • «Барселона» пыталась произвести этот обмен еще в 2020 году.
  • 21-летний Фелиш стоит 80 миллионов евро.
  • В сезоне Примеры португалец провел 30 матчей, забил 7 голов, сделал 6 результативных пасов.

Источник: твиттер телепрограммы Onze
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Атлетико Гризманн Антуан Феликс Жоау
Комментарии (7)
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Benifacto
1621413465
пойду малой расскажу))))поржом))))всеравно что непоймет)))) но поржом)))) ляяяя я уже че попал в параллельную вселенную???? тем не менее заберите еще СУАРЕЗА пахахахахахахаха он кусаица)))) не если без шуток вроде его брали за 120? это новый Родригес? ну не Пирло он, не Зидан, он Феликс...
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Schicko
1621424759
хахахахахах
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Cules2013
1621427427
Руководство Атлетико официально заявило, что Барса не заинтересована в таком обмене и сами они Фелиша никуда отпускать не собираются. А просто купить Антуана у них не хватит денег. От себя добавлю, что Барсе Фелиш не нужен - это гибрид Дембеле и Коутиньо, только менее травматичный.
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DeStar
1621430829
да хз, фелиш то не супер ,нафига он барсе А обмен звучит в стиле обмена вини на мбаппе. 1 к 1. Или барса доплатить за фелиша еще хочет? уверен барса интереснее игрока найти может)
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maygli
1621508788
Точно на Фелиша?? А как же Пиняев?
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Hektor 84
1621576950
Как всегда развод от барсы
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_MATRIX_
1621806941
Нет уж, спасибо. Этого персонажа оставьте себе.
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