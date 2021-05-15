Гогниев: «Дайте «Алании» сыграть переходные матчи! Мы ради этого год пыхтели, не спали ночами. Футболистам не важно, какой у нас стадион»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил перед СМИ после матча 42-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (2:1). Он попросил допустить команду к переходным встречам за место в РПЛ.

«Я считаю, что спорт всегда превыше всех этих вещей. Я прошу людей, которые как-то могут повлиять на ситуацию, дать нам сыграть эти две переходные игры с командой РПЛ. Спортивный принцип должен быть, мы его заслужили.

Моим футболистам не важно, какой у них стадион – достроенный, недостроенный. Им важен футбол. Отнять у ребят переходные матчи будет неправильно. Ребята весь год на жилах, в перелетах. Это очень тяжело. Дайте людям возможность проявить себя на уровне РПЛ. Дайте нам понять, насколько мы соответствуем уровню РПЛ.

Самое важное – это спортивный принцип. Дайте нам сыграть стыковые матчи! Все. Мы не сомневаемся, что нас услышат. Команда после последнего тура не будет распущена в отпуск.

Мы год ради этого пыхтели, не спали ночами, летали. И сейчас у нас это отнять... Это будет в корне неправильно», – убежден Гогниев.