Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Гогниев: «Дайте «Алании» сыграть переходные матчи! Мы ради этого год пыхтели, не спали ночами. Футболистам не важно, какой у нас стадион»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил перед СМИ после матча 42-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (2:1). Он попросил допустить команду к переходным встречам за место в РПЛ.

    «Я считаю, что спорт всегда превыше всех этих вещей. Я прошу людей, которые как-то могут повлиять на ситуацию, дать нам сыграть эти две переходные игры с командой РПЛ. Спортивный принцип должен быть, мы его заслужили.

    Моим футболистам не важно, какой у них стадион – достроенный, недостроенный. Им важен футбол. Отнять у ребят переходные матчи будет неправильно. Ребята весь год на жилах, в перелетах. Это очень тяжело. Дайте людям возможность проявить себя на уровне РПЛ. Дайте нам понять, насколько мы соответствуем уровню РПЛ.

    Самое важное – это спортивный принцип. Дайте нам сыграть стыковые матчи! Все. Мы не сомневаемся, что нас услышат. Команда после последнего тура не будет распущена в отпуск.

    Мы год ради этого пыхтели, не спали ночами, летали. И сейчас у нас это отнять... Это будет в корне неправильно», – убежден Гогниев.

    • «Алания» не получила лицензию на РПЛ из-за отсутствия соответствующего регламенту стадиона. Поэтому она не допущена до стыковых матчей.
    • «Алания» финишировала в ФНЛ 4-й.
    • Гогниев тренирует команду с 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «СКА-Хабаровска»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Spirit_78 22 минуты назад

      Прецедент очень плохой получается. Нормы по вместимости стадионов можно какие угодно нарисовать, при этом развитие футбола в регионах остаётся пустым лозунгом РФС - на деле никакого развития нет и не будет.
      А с учётом ковидных ограничений ситуация и вовсе получается бредовая, т.к. никто не разрешит сейчас 100%-ю заполняемость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10145

      Hektor 84 57 минут назад

      Ну если тебе пох какой стадион! А что тогда делать приезжим болелам? На развалинах смотреть футбол? Кто вам мешал вовремя его реконструировать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2466

      Nerlinger 58 минут назад

      Саранский забирайте.
      Самовывоз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13769

      JTherry 1 час назад

      "...футболистам не важно, какой у них стадион – достроенный, недостроенный"
      Гогниев, ты видимо, совсем тупой, если не в курсе, что футбол - для болельщиков... стадиона нет - "пыхтите" и дальше в ФНЛ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Позор. Лишили народную команду Осетии стыков, которые они заслужили. у команды был 30тысячник, который на данный момент реконструируют и уже заложили фундамент под трибуны и во всю ведутся работы. Алания не виновата в том, что Северная Осетия маленькая 700 тысячная республика, в которой нет резервного стадиона под РПЛ. Алания. подавай в суд на РФС! Спортивный принцип где? Бессовестные ни одны нормы нге соблюдают!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85597
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru