Гогниев: «Дайте «Алании» сыграть переходные матчи! Мы ради этого год пыхтели, не спали ночами. Футболистам не важно, какой у нас стадион»

Прецедент очень плохой получается. Нормы по вместимости стадионов можно какие угодно нарисовать, при этом развитие футбола в регионах остаётся пустым лозунгом РФС - на деле никакого развития нет и не будет.
А с учётом ковидных ограничений ситуация и вовсе получается бредовая, т.к. никто не разрешит сейчас 100%-ю заполняемость.
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил перед СМИ после матча 42-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (2:1). Он попросил допустить команду к переходным встречам за место в РПЛ.
«Я считаю, что спорт всегда превыше всех этих вещей. Я прошу людей, которые как-то могут повлиять на ситуацию, дать нам сыграть эти две переходные игры с командой РПЛ. Спортивный принцип должен быть, мы его заслужили.
Моим футболистам не важно, какой у них стадион – достроенный, недостроенный. Им важен футбол. Отнять у ребят переходные матчи будет неправильно. Ребята весь год на жилах, в перелетах. Это очень тяжело. Дайте людям возможность проявить себя на уровне РПЛ. Дайте нам понять, насколько мы соответствуем уровню РПЛ.
Самое важное – это спортивный принцип. Дайте нам сыграть стыковые матчи! Все. Мы не сомневаемся, что нас услышат. Команда после последнего тура не будет распущена в отпуск.
Мы год ради этого пыхтели, не спали ночами, летали. И сейчас у нас это отнять... Это будет в корне неправильно», – убежден Гогниев.
- «Алания» не получила лицензию на РПЛ из-за отсутствия соответствующего регламенту стадиона. Поэтому она не допущена до стыковых матчей.
- «Алания» финишировала в ФНЛ 4-й.
- Гогниев тренирует команду с 2019 года.