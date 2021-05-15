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  • Гогниев: «Дайте «Алании» сыграть переходные матчи! Мы ради этого год пыхтели, не спали ночами. Футболистам не важно, какой у нас стадион»

Гогниев: «Дайте «Алании» сыграть переходные матчи! Мы ради этого год пыхтели, не спали ночами. Футболистам не важно, какой у нас стадион»

15 мая 2021, 20:15
25

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил перед СМИ после матча 42-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (2:1). Он попросил допустить команду к переходным встречам за место в РПЛ.

«Я считаю, что спорт всегда превыше всех этих вещей. Я прошу людей, которые как-то могут повлиять на ситуацию, дать нам сыграть эти две переходные игры с командой РПЛ. Спортивный принцип должен быть, мы его заслужили.

Моим футболистам не важно, какой у них стадион – достроенный, недостроенный. Им важен футбол. Отнять у ребят переходные матчи будет неправильно. Ребята весь год на жилах, в перелетах. Это очень тяжело. Дайте людям возможность проявить себя на уровне РПЛ. Дайте нам понять, насколько мы соответствуем уровню РПЛ.

Самое важное – это спортивный принцип. Дайте нам сыграть стыковые матчи! Все. Мы не сомневаемся, что нас услышат. Команда после последнего тура не будет распущена в отпуск.

Мы год ради этого пыхтели, не спали ночами, летали. И сейчас у нас это отнять... Это будет в корне неправильно», – убежден Гогниев.

  • «Алания» не получила лицензию на РПЛ из-за отсутствия соответствующего регламенту стадиона. Поэтому она не допущена до стыковых матчей.
  • «Алания» финишировала в ФНЛ 4-й.
  • Гогниев тренирует команду с 2019 года.

Источник: ютуб-канал «СКА-Хабаровска»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Алания Гогниев Спартак
Комментарии (25)
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JTherry
1621101048
"...футболистам не важно, какой у них стадион – достроенный, недостроенный" Гогниев, ты видимо, совсем тупой, если не в курсе, что футбол - для болельщиков... стадиона нет - "пыхтите" и дальше в ФНЛ...
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Nerlinger
1621101571
Саранский забирайте. Самовывоз
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Hektor 84
1621101644
Ну если тебе пох какой стадион! А что тогда делать приезжим болелам? На развалинах смотреть футбол? Кто вам мешал вовремя его реконструировать?
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Spirit_78
1621103745
Прецедент очень плохой получается. Нормы по вместимости стадионов можно какие угодно нарисовать, при этом развитие футбола в регионах остаётся пустым лозунгом РФС - на деле никакого развития нет и не будет. А с учётом ковидных ограничений ситуация и вовсе получается бредовая, т.к. никто не разрешит сейчас 100%-ю заполняемость.
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Из Твери Леха
1621105114
Свиньи боятся, что Алания снова станет кошмарить их, как в 95-ом и 96-ом.
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BlackMurderDeco
1621143408
Играйте в Волгограде, ротору вроде стадион уже и не нужен
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valiknavashinsky
1621149300
О каком спортивном принципе в РПЛ Вы говорите???Его уже давно нет!!!Он умер!!!
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