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    Буффон – самый возрастной вратарь, отразивший пенальти в матче Серии А

    В 36-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде победил «Сассуоло» со счетом 3:1.

    В этом матче голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил пенальти.

    43-летний итальянец стал самым возрастным вратарем в истории Серии А, которому удалось парировать 11-метровый удар.

    • Во вторник Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» грядущим летом.
    • В текущем сезоне на его счету 13 матчей и 8 пропущенных голов.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1585

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Буффон- легенда! Буффонище! Он в 43 года играет круче чем многие современные топ вратари. Игрок который видел даже игры Серии Б. Недвед, Шевченко, Буффон- три кумира моего детства))) Буффон даже в 43 не хуже Щенсны.

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