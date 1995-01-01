Буффон – самый возрастной вратарь, отразивший пенальти в матче Серии А

В 36-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде победил «Сассуоло» со счетом 3:1.

В этом матче голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил пенальти.

43-летний итальянец стал самым возрастным вратарем в истории Серии А, которому удалось парировать 11-метровый удар.