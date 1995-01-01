Буффон – самый возрастной вратарь, отразивший пенальти в матче Серии А

Буффон- легенда! Буффонище! Он в 43 года играет круче чем многие современные топ вратари. Игрок который видел даже игры Серии Б. Недвед, Шевченко, Буффон- три кумира моего детства))) Буффон даже в 43 не хуже Щенсны.
В 36-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде победил «Сассуоло» со счетом 3:1.
В этом матче голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил пенальти.
43-летний итальянец стал самым возрастным вратарем в истории Серии А, которому удалось парировать 11-метровый удар.
- Во вторник Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» грядущим летом.
- В текущем сезоне на его счету 13 матчей и 8 пропущенных голов.