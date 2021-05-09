Примера. «Реал» вырвал ничью у «Севильи», Кроос забил на 94-й минуте

Закончился матч 35-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Севильей». Команды сыграли вничью – 2:2.

Мадридцы сравняли счет в самой концовке встречи – Тони Кроос забил на 94-й минуте.

«Реал» занимает второе место (75 очков) в таблице за три тура до конца. Отставание от «Атлетико» – два очка.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Реал – Севилья – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандо, 22; 1:1 – Асенсио, 67; 1:2 – Ракитич, 78 (с пенальти); 2:2 – Кроос, 90+4.

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