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    Примера. «Реал» вырвал ничью у «Севильи», Кроос забил на 94-й минуте

    Закончился матч 35-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Севильей». Команды сыграли вничью – 2:2.

    Мадридцы сравняли счет в самой концовке встречи – Тони Кроос забил на 94-й минуте.

    «Реал» занимает второе место (75 очков) в таблице за три тура до конца. Отставание от «Атлетико» – два очка.

    Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

    Реал – Севилья – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандо, 22; 1:1 – Асенсио, 67; 1:2 – Ракитич, 78 (с пенальти); 2:2 – Кроос, 90+4.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    09.05.2021 23:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2599

      FENIX-SL 17 минут назад

      Винисиус опять был самым ярким у Реала
      позор
      есть другие смелые ребята в составе еще?

      0
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      Рейтинг: +1129

      Maxi_7 1 час назад

      Блин ну Милитао это звездец, конечно... что с Челси похоронил команду своим номером : "Не жди меня домой, защита" , что здесь "Уроки таэквондо для чайников"... я поражаюсь порой как в составе таких клубов как Реал и Барса играют такие защитники... неужто нельзя наскребсти в кошельке мелочевки и взять добротных опытных центрбеков пусть и возрастных, но способных давать результат когда это нужно пару раз в сезоне когда основные травмированы...

      0
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      Рейтинг: +381

      Каменный стояк 1 час назад

      Дауны из Севильи за неделю все реальные шансы просрали.....

      1
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      Рейтинг: +637

      JI e x a 1 час назад

      На Азара же записали, вроде

      0
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      Рейтинг: +11945

      Cules2013 1 час назад

      Барса не умеет так отскакивать, как Реал. Видимо всё везение ушло на Кубок Короля.

      0
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      Рейтинг: +637

      JI e x a > Cules2013 1 час назад

      Почему, вчера Барса отскочила и взяла одно очко, не дав Атлетико оторваться, что тебя не устраивает?

      0
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      Рейтинг: +11945

      Cules2013 > JI e x a 1 час назад

      Равная игра была, где ты там отскок увидел? В концовке Барса имела шансы победить. Отскок - если бы месси или Дембеле забил, а так 0-0 по игре.

      1
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      Рейтинг: -918

      СуперПАВ9 > Cules2013 1 час назад

      Смирись барса елили от поражения ноги унесла

      0
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      Рейтинг: +250

      Октавиус > Cules2013 1 час назад

      а почему Реал отскочил? во втором тайме были на две головы выше соперника, и если бы не дурацкий пенальти, заслуженно бы победили

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