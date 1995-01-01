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    Тухель за 103 дня в «Челси» одержал больше выездных побед над топ-6 АПЛ, чем Лэмпард за полтора сезона

    Под руководством главного тренера Томаса Тухеля «Челси» добился трех гостевых побед над командами топ-6 АПЛ. Немец добился их в течение 103 дней работы в клубе.

    Его предшественник Фрэнк Лэмпард отработал в «Челси» полтора сезона и добился двух выездных побед над командами топ-6.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2496

      Бухбух 1 час назад

      Немцы, как тренеры так и футболисты, всегда были сильнее англичан.

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