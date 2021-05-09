Тухель за 103 дня в «Челси» одержал больше выездных побед над топ-6 АПЛ, чем Лэмпард за полтора сезона

Под руководством главного тренера Томаса Тухеля «Челси» добился трех гостевых побед над командами топ-6 АПЛ. Немец добился их в течение 103 дней работы в клубе.

Его предшественник Фрэнк Лэмпард отработал в «Челси» полтора сезона и добился двух выездных побед над командами топ-6.