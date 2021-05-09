Тухель за 103 дня в «Челси» одержал больше выездных побед над топ-6 АПЛ, чем Лэмпард за полтора сезона

Под руководством главного тренера Томаса Тухеля «Челси» добился трех гостевых побед над командами топ-6 АПЛ. Немец добился их в течение 103 дней работы в клубе.
Его предшественник Фрэнк Лэмпард отработал в «Челси» полтора сезона и добился двух выездных побед над командами топ-6.
- В Big Six (топ-6) входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал».
- С Тухелем «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов.
- Накануне «Челси» обыграл в гостях «Манчестер Сити» (2:1).
Источник: Бомбардир.ру