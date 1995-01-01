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    РПЛ. «Рубин» уступал в два мяча, но победил «Арсенал»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко

    «Рубин» в гостях обыграл «Арсенал». При этом по ходу встречи казанцы уступали в два мяча. Решающий гол забил защитник Карл Старфельт.

    Казанцы отстают от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:4 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хлусевич, 25; 2:0 – Джорджевич, 32; 2:1 – Деспотович, 53 (с пенальти); 2:2 – Макаров, 60; 2:3 – Старфельт, 66; 2:4 – Костюков, 89.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак (Сокол, 61), Беляев, Бауэр, Ткачeв, Коновалов (Луценко, 87), Чаушич (Пантелеев, 77), Э. Кангва (Панченко, 77), Хлусевич, Джорджевич.

    «Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильдгор, Мусаев (Игнатьев, 41), Йевтич, Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90+1), Деспотович.

    Предупреждения: Ткачев, 28; Джорджевич, 62; Хлусевич, 81; Григалава, 90+6 – Бакаев, 54; Зуев, 64; Зотов, 79.

    Удаления: Ткачев, 52 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2045

      ААМ 6 минут назад

      Поздравляю " Рубин". Так держать!

      0
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      Рейтинг: +198

      Serg919 13 минут назад

      Даёшь Рубин, Сочи и Крылья в еврокубки!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +868

      S.K.V. 56 минут назад

      Молодцы с победой!!!

      1
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      Рейтинг: +2204

      Алехсбургер. 1 час назад

      Эх,не тот матч смотрел..

      0
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      Рейтинг: +12704

      Garrincha58 1 час назад

      молодцы казанцы!

      2
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      Рейтинг: +10838

      paracetamol 1 час назад

      Нахр этот Арс, пусть идет в ФНЛ со своим никчемным тренеришкой!

      0
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      Рейтинг: +2401

      minaev23 1 час назад

      Локо - КР, Рубин, ЦСКА- желаемый список команд в ЛЕ! сочи в минус - не потянут. Кто то скажет ЦСКА там обосрался . Но я в них верю больше чем в сочи

      4
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      Рейтинг: +10838

      paracetamol > minaev23 1 час назад

      Коней замочат в сортире.

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      Рейтинг: +1028

      Радио1000шумеров > paracetamol 15 минут назад

      Тебя вообще в унитазе замочат, еще и крышкой прикроют, чтобы не воняло.

      0
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      Рейтинг: +2401

      minaev23 > paracetamol 10 минут назад

      Ты думаешь сочи что то смогут? Федотов тренер односортный - ему скинули с верху (зенит) вот и давай поднимай недоросль. Селекции у клуба нет . Кого они прикупили самостоятельно ? Если выйдут в ЛЕ у них вся надёга на зенит.

      0
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      Рейтинг: +67

      xaker92 1 час назад

      По игре, под чистую проиграли первый тайм, заслуженно... Судья очень старался не подводить Слуцкого, это чувствовалось. В целом во втором тайме собрались и выиграли, потому что стали доигрывать до конца, тула была в меньшинстве, много было свободных зон. Поздравляю. Могли забить больше. Из тех кто старался сегодня, Старфельт, Макаров, Деспот, Бегич, Абильдгор. Без самохи фланг не справляется жестко, оба гола вина Зуева. Спасибо команде.=)

      2
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      Рейтинг: +53

      Sancho010365 1 час назад

      Казань, я радуюсь вместе а Вами. Ваши парни молодцы и Слуцкий гигант. На поле видно было, что они хотели. С победой Вас!

      8
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      Рейтинг: +6200

      Рубинище 1 час назад

      Браво, красавелы. с победой нас. фантастика просто

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