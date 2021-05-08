РПЛ. «Рубин» уступал в два мяча, но победил «Арсенал»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко

«Рубин» в гостях обыграл «Арсенал». При этом по ходу встречи казанцы уступали в два мяча. Решающий гол забил защитник Карл Старфельт.

Казанцы отстают от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Хлусевич, 25; 2:0 – Джорджевич, 32; 2:1 – Деспотович, 53 (с пенальти); 2:2 – Макаров, 60; 2:3 – Старфельт, 66; 2:4 – Костюков, 89.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак (Сокол, 61), Беляев, Бауэр, Ткачeв, Коновалов (Луценко, 87), Чаушич (Пантелеев, 77), Э. Кангва (Панченко, 77), Хлусевич, Джорджевич.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильдгор, Мусаев (Игнатьев, 41), Йевтич, Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90+1), Деспотович.

Предупреждения: Ткачев, 28; Джорджевич, 62; Хлусевич, 81; Григалава, 90+6 – Бакаев, 54; Зуев, 64; Зотов, 79.

Удаления: Ткачев, 52 (вторая ж.к.) – нет.

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