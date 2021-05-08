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  • РПЛ. «Рубин» уступал в два мяча, но победил «Арсенал»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко

РПЛ. «Рубин» уступал в два мяча, но победил «Арсенал»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко

8 мая 2021, 18:28
26

«Рубин» в гостях обыграл «Арсенал». При этом по ходу встречи казанцы уступали в два мяча. Решающий гол забил защитник Карл Старфельт.

Казанцы отстают от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Хлусевич, 25; 2:0 – Джорджевич, 32; 2:1 – Деспотович, 53 (с пенальти); 2:2 – Макаров, 60; 2:3 – Старфельт, 66; 2:4 – Костюков, 89.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак (Сокол, 61), Беляев, Бауэр, Ткачeв, Коновалов (Луценко, 87), Чаушич (Пантелеев, 77), Э. Кангва (Панченко, 77), Хлусевич, Джорджевич.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильдгор, Мусаев (Игнатьев, 41), Йевтич, Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90+1), Деспотович.

Предупреждения: Ткачев, 28; Джорджевич, 62; Хлусевич, 81; Григалава, 90+6 – Бакаев, 54; Зуев, 64; Зотов, 79.

Удаления: Ткачев, 52 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Рубин
Комментарии (26)
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deinego77@yandex.ru
1620487787
Рубин с победой!
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slavа0508
1620487862
Рубин отлично!!! с 0-2 до 4-2 достойный результат,,,,
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Боцман59rus
1620487993
После первого тайма хотел позлорадствовать над Рубином, но молодцы вытянули... Погода и поле в Туле, самая отвратительная в РПЛ, не первый сезон наблюдаю
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Рубинище
1620488163
Браво, красавелы. с победой нас. фантастика просто
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Sancho010365
1620488188
Казань, я радуюсь вместе а Вами. Ваши парни молодцы и Слуцкий гигант. На поле видно было, что они хотели. С победой Вас!
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deinego77@yandex.ru
1620488455
Локо - КР, Рубин, ЦСКА- желаемый список команд в ЛЕ! сочи в минус - не потянут. Кто то скажет ЦСКА там обосрался . Но я в них верю больше чем в сочи
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Алехсбургер.
1620489118
Эх,не тот матч смотрел..
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Serg919
1620493160
Даёшь Рубин, Сочи и Крылья в еврокубки!!
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ААМ
1620493542
Поздравляю " Рубин". Так держать!
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_Marqella_
1620494446
Рубин с победой !!!
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