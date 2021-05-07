Рауль может возглавить «Айнтрахт»

«Айнтрахт» ищет нового главного тренера, который летом заменит Адольфа Хюттера.

По информации Goal.com, один из кандидатов на пост – Рауль Гонсалес Бланко.

Немецкий клуб уже обсуждал с «Реалом» возможность перехода 43-летнего специалиста, но переговоры было решено отложить, чтобы не отвлекаться в концовке сезона от выполнения поставленных задач.