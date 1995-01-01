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    Рауль может возглавить «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» ищет нового главного тренера, который летом заменит Адольфа Хюттера.

    По информации Goal.com, один из кандидатов на пост – Рауль Гонсалес Бланко.

    Немецкий клуб уже обсуждал с «Реалом» возможность перехода 43-летнего специалиста, но переговоры было решено отложить, чтобы не отвлекаться в концовке сезона от выполнения поставленных задач.

    • Рауль с лета 2019 года тренирует «Кастилью» – фарм-клуб «Реала».
    • Будучи футболистом, испанец выступал в Бундеслиге за «Шальке» с 2010 по 2012 год.
    • Хюттер со следующего сезона возглавит менхенгладбахскую «Боруссию».

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11936

      Cules2013 2 минуты назад

      Было бы интересно, на работа не из простых. Айнтрахт - это команда уровня еврокубков с соответствующими задачами на сезон

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