Рауль может возглавить «Айнтрахт»

«Айнтрахт» ищет нового главного тренера, который летом заменит Адольфа Хюттера.
По информации Goal.com, один из кандидатов на пост – Рауль Гонсалес Бланко.
Немецкий клуб уже обсуждал с «Реалом» возможность перехода 43-летнего специалиста, но переговоры было решено отложить, чтобы не отвлекаться в концовке сезона от выполнения поставленных задач.
- Рауль с лета 2019 года тренирует «Кастилью» – фарм-клуб «Реала».
- Будучи футболистом, испанец выступал в Бундеслиге за «Шальке» с 2010 по 2012 год.
- Хюттер со следующего сезона возглавит менхенгладбахскую «Боруссию».
Источник: Goal.com