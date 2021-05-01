Официально: Фонсека покинет «Рому». Сообщалось, что он может возглавить «Спартак»

Если кто-то из "новых-молодых и по-хорошему бОрзых" тренеров "оттедова" поедет тренировать Спартак или любой другой клуб в Россию и об этом будут кричать, что, вот, мол, приезжает восходящая звезда для того, чтобы в России сделать "трамплин" для дальнейшего приглашения его в топ-клуб - не верьте!
В Россию едут только для того, чтобы срубить бабла: хрен ли - страна-бензоколонка отвалит столько сколько запросят.
А нынешний "мозговой центр" отвалит бабла "варягу" только для того, чтобы НЫНЕШНИЙ Спартак в связи с назначением нового ГТ хоть иногда в западной спортивной прессе упоминали.
Для ЭТОГО никаких денег не пожалеют.
«Рома» анонсировала уход Паулу Фонсеки с поста главного тренера по окончании текущего сезона.
Римский клуб поблагодарил 48-летнего специалиста за проделанную работу и пожелал ему всего наилучшего в будущем.
- Фонсека возглавлял «Рому» с лета 2019 года.
- Команда идет на седьмом месте в Серии А по итогам 34 туров.
- Сообщалось, что португальца зовут в «Спартак».