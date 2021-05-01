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    Официально: Фонсека покинет «Рому». Сообщалось, что он может возглавить «Спартак»

    «Рома» анонсировала уход Паулу Фонсеки с поста главного тренера по окончании текущего сезона.

    Римский клуб поблагодарил 48-летнего специалиста за проделанную работу и пожелал ему всего наилучшего в будущем.

    • Фонсека возглавлял «Рому» с лета 2019 года.
    • Команда идет на седьмом месте в Серии А по итогам 34 туров.
    • Сообщалось, что португальца зовут в «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14955

      derrik2000 31 минуту назад

      Если кто-то из "новых-молодых и по-хорошему бОрзых" тренеров "оттедова" поедет тренировать Спартак или любой другой клуб в Россию и об этом будут кричать, что, вот, мол, приезжает восходящая звезда для того, чтобы в России сделать "трамплин" для дальнейшего приглашения его в топ-клуб - не верьте!
      В Россию едут только для того, чтобы срубить бабла: хрен ли - страна-бензоколонка отвалит столько сколько запросят.
      А нынешний "мозговой центр" отвалит бабла "варягу" только для того, чтобы НЫНЕШНИЙ Спартак в связи с назначением нового ГТ хоть иногда в западной спортивной прессе упоминали.
      Для ЭТОГО никаких денег не пожалеют.

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      Рейтинг: +22013

      Боцман59rus 56 минут назад

      Из гавна, даже хороший строитель, особняк не построит, а выкопает землянку...
      В Спартаке все люди просто зарабатывают, их заботит свое личное благосостояние, происходит банальная имитация бурной деятельности. Сорвали с Федуна и хорошо, продержались годик на должности, вообще отлично. Так что дышыте ровнее по поводу нового тренера

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      Рейтинг: +3525

      Fusballer > Боцман59rus 35 минут назад

      Надежда только на РФС - должны же подарить чемпионство на 100-летие!

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      Рейтинг: +3525

      Fusballer 1 час назад

      Огласите весь список, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +89

      9зверь9 1 час назад

      не нужен!

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      Рейтинг: +2178

      Алехсбургер. 1 час назад

      " Теперь вот такое предложение. А что, если…
      — Не стоит.
      — Ясно. Тогда, может быть, нужно…
      — Не нужно.
      — Понятно… Разрешите хотя бы…
      — Вот это попробуйте! Вам поручена эта операция, так что действуйте."

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      Рейтинг: +13497

      JTherry 1 час назад

      еще один, кого зовут в Спартак... кто следующий?)

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      Рейтинг: +18700

      slavutiq70 2 часа назад

      Сейчас начнётся шоу под названием угадай кто он ,,,,,

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