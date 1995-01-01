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    Football Fancast: «Лидс» провел переговоры с агентом Хвичи о трансфере грузина

    Спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщает Football Fancast. Стороны обсудили возможный трансфер 20-летнего грузина в летнее трансферное окно.

    Отмечается, что препятствием для трансфера Хвичи в «Лидс» могут стать проблемы с получением рабочей визы.

    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов выложить за футболиста 20 миллионов евро.
    • Позже «Рубин» опроверг эту информацию.
    • Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

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    Источник: Football Fancast

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11850

      Cules2013 2 часа назад

      Во-первых, это, скорее всего, вброс агента или даже самого Рубина.
      Во-вторых, надеюсь, что Лидс сделал выводы из покупки Родриго - дороже, ещё не значит, что лучше. Бьельса умный, грамотный тренер. Заплатить 20-30 млн за молодого Хвичу, не нюхавшего пороху не то в АПЛ, а вообще в Европе - это не разумно.

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