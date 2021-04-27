Football Fancast: «Лидс» провел переговоры с агентом Хвичи о трансфере грузина

Спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщает Football Fancast. Стороны обсудили возможный трансфер 20-летнего грузина в летнее трансферное окно.
Отмечается, что препятствием для трансфера Хвичи в «Лидс» могут стать проблемы с получением рабочей визы.
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов выложить за футболиста 20 миллионов евро.
- Позже «Рубин» опроверг эту информацию.
- Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
Источник: Football Fancast
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